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«إقتصادية النواب»: إطلاق مؤتمر الإستثمار بأسوان يعزز المناخ الاستثماري

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«إقتصادية النواب»: إطلاق مؤتمر الإستثمار بأسوان يعزز المناخ الاستثماري «إقتصادية النواب»: إطلاق مؤتمر الإستثمار بأسوان يعزز المناخ الاستثماري

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أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الإقتصادية بمجلس النواب، أن اعداد لإطلاق مؤتمر قومى للترويج للاستثمار بمحافظات الصعيد العشر مطلع العام المقبل تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح بمحافظة أسوان، يعد فرصة لعقد لقاءات بين المستثمرين ورجال الأعمال المصريين والمسئولين بأفريقيا بما يسهم في زيادة التعاون في الاستثمار بالقارة، خاصةً بعد الإشادات الدولية الكبيرة لنجاح واستقرار الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن المناخ الاستثمار المصري مهيأ من كافة النواحي التشريعية والبنية التحتية وغيرها لجذب الاستثمارات.

وأضاف «عمار»، أن الاقتصاد المصري حقق طفرة تنموية غير مسبوقة خلال الفترة الماضية نتيجة المشروعات التي نفذتها الحكومة، وأيضا الإجراءات والمبادرات التي طبقتها الدولة بهدف دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، الذي حقق استقرار هذه القطاعات واستمرار قدرتها على الإنتاج خلال جائحة كورونا التي تسببت في تراجع اقتصاديات دول كبري، فضلا عن القرارات جريئة التي اتخذتها الحكومة والتي جاء أبرزها قانون الاستثمار الجديد، الذي ساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى بعض القوانين المتعلقة بالمنطقة اللوجستية في قناة السويس، ورفع كفاءة البحر الأحمر والمتوسط، فضلا عن الإنفاق على تطوير البنية التحتية وإنشاء طرق جديدة.

وأشار عضو لجنة الشؤون الإقتصادية بمجلس النواب، إلى أن القارة الأفريقية لازالت بكرًا مليئة بالخيرات والمواد الخام التي لم تستغل بعد فقد أصبحت محط أنظار العالم لما تتمتع به من إمكانيات اقتصادية وبيئة خصبة للاستثمار، مضيفًا أن هناك اهتمام بإنشاء السوق الحرة الأفريقية ويمكن تحقيق حلم السوق الموحد وزيادة حجم التجارة البينية بين الدول الأفريقية والتي لا تزال قليلة لا تتجاوز 13% من التجارة البينية العالمية.

المصرى اليوم

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