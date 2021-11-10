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يحل منتخب مصر الأول لكرة القدم ضيفًا ثقيلًا على نظيره أنجولا، في المباراة التي تجمع المنتخبين مساء الجمعة 12-11-2021، في العاصمة لواندا ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

تنطلق مباراة منتخب مصر ضد أنجولا في التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل 12-11-2021 بتوقيت القاهرة , مصر - العاشرة بتوقيت مكة المكرمة , السعودية - الحادية عشر بتوقيت دبي , الإمارات.

يحتل منتخب مصر صدارة ترتيب المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط، بينما تحتل ليبيا المركز الثاني برصيد 6 نقاط، وتأتي الجابون في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وتتذيل أنجولا ترتيب المجموعة بـ3 نقاط.

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حصولها على حقوق بث مباريات منتخب مصر الوطني في تصفيات كأس العالم قطر 2022 بشكل حصري داخل مصر وتذاع المباريات عبر قناة أون سبورت.

وأكدت المتحدة أن اتفاقها مع فيفا بخصوص حقوق بث مباريات تصفيات كأس العالم قطر 2022 داخل وخارج مصر أمام أنجولا والجابون وليبيا، بالإضافة إلى مباراتي الدور المقبل الحاسمتين في التأهل إلى المونديال عبر البث الأرضي والفضائي على قنوات أون تايم سبورتس، لكل لهذه التصفيات التي انطلقت يوم الأربعاء 1 سبتمبر الماضي.

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قامت مجموعة قنوات اون تايم سبورتس بالنشر عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لتنبيه جمهور الأهلي والزمالك ومنتخب مصر والفرق الرياضية في مصر على التردد الجديد لمجموعة قنواتها التردد الجديد هو «.. 11861 معدل الترميز 27500..».

أظهرت محركات البحث أن جمهور الرياضة المصرية يبحث عن التردد الجديد لمجموعة قنوات أون تايم سبورت on time sports اليوم لمشاهدة مباراة منتخب مصر ضد انجولا.

وقامت مجموعة قنوات ON.. اون تايم سبورتس بالنشر عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لتنبيه جمهور الاهلي والزمالك والفرق الرياضية في مصر على التردد الجديد لمجموعة قنواتها.

وأظهرت محركات البحث أن جمهور الرياضة المصرية يبحث عن التردد الجديد لمجموعة قنوات أون تايم سبورت on time sports لمشاهدة مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم.

وتعتبر قناة أون سبورت من أهم القنوات الرياضية المصرية التي تُعرض المباريات في مختلف الألعاب الرياضية في مصر، خاصة الدوري المصري عبر البث المباشر على قمر النايل سات لذلك تبحث الجماهير عن تردد أون سبورت

تردد قناة اون تايم سبورتس الجديد.. تردد قنوات ON لمشاهدة الدوري المصري الممتاز ومباريات منتخب مصر.

التردد الجديد هو «.. 11861 معدل الترميز 27500..» .

تردد القناة 11861

معامل الاستقطاب رأسي

معامل الترميز27500

معامل تصحيح الخطأ6/5

تستطيع مشاهدة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي من التردد الأرضى UHF 32.

أولى خطوات اختيار قناة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي يمكن تثبيت قناة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي

عليك تثبيت سلك استقبال قنوات التليفزيون الأرضي على شاشة التليفزيون.

فصل جهاز الريسيفر عن شاشة التليفزيون من زر البث على الاستقبال الأرضي.

في حالة إذا كانت القناة غير موجودة اضغط على الإعدادات الموجود بالريموت كنترول الخاص بك

ثم اضغط على الزر الخاص بالقنوات.

قم بعمل توليف إعداد القناة.

اضغط توليف تلقائي واختار بحث رقمي وانتظر القناة حتى يتم تثبيتها

تردد قناة أون تايم سبورت 1- On Time Sport 1 يكون تردد أون تايم سبورت 1- on time sport 1 على النايل سات كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

الدرجة 7.3 غرب

تردد قناة أون تايم سبورت 2- On Time Sport 2 يكون تردد أون تايم سبورت 2- on time sport 2 على النايل سات كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة أون تايم سبورت 3- On Time Sport 3 - يكون تردد أون تايم سبورت 3- on time sport 2 على النايل سات كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12303

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة أون تايم سبورت الأرضي On Time Sport تردد أون تايم سبورت البث الأرضي كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد الأرضي (التماثلي): UHF9

التردد الأرضي (الرقمي): UHF32

وأدى منتخب مصر تدريبه الأخير مساء أمس على أحد الملاعب الفرعية بستاد الجيش ببرج العرب قبل التوجه في الواحدة ظهر اليوم إلى لواندا للقاء أنجولا في التاسعة مساء الجمعة المقبل ضمن الجولة الخامسة للمجموعة السادسة المؤهلة للدور الأخير لتصفيات افريقيا لكأس العالم.

شارك في المران جميع اللاعبين فيما عدا محمد صلاح الذي أدى تدريبات فردية استشفائية، بينما شارك محمد النني في التدريبات الجماعية، وظهر الجميع بحالة جيدة.

وكان صلاح والنني قد اكتملت بوصولهما صباح اليوم صفوف المنتخب، وفق قائمة الـ 25 لاعبا الذين تم اختيارهم لمباراتي انجولا والجابون.