محافظ أسوان: طرح إنشاء 4 غابات شجرية جديدة

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أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على أهمية إستغلال مياه الصرف الصحى المعالجة ثنائياً في التوسع بزراعة الغابات الشجرية من خلال طرحها للإستثمار توازياً مع المشروعات الجديدة بإنشاء وإحلال وتجديد محطات الصرف الصحى بنظام المعالجة الثلاثية.

جاء ذلك أثناء إجتماع متابعة موقف مشروعات الغابات الشجرية على مستوى المحافظة برئاسة محافظ أسوان، وبحضور أحمد شعبان نائب المحافظ، بجانب رؤساء شركة مياه الشرب والصرف الصحى والهيئة القومية ومدينتى أسوان وأبوسمبل السياحية، بالإضافة إلى مديرى الزراعة والإستثمار.

وأكد اللواء أشرف عطية على أنه عقب إنتهاء أعمال المعاينات ودراسات التربة سيتم إدراج 4 مشروعات للتوسع في زراعة الغابات الشجرية في الخريطة الإستثمارية للمحافظة لتضم ألف فدان ضمن منظومة الصرف الصحى بأبوسمبل السياحية بطاقة 6 ألاف م3/ يومياً، لافتاً إلى أنه يضاف لذلك 357 فدان للغابة الشجرية لمشروع الصرف الصحى بقرى وادى كركر بطاقة 3.5 ألف م3/ يومياً، علاوة على 30 فدان للغابة الشجرية لمشروع الصرف الصحى بقرية الأعقاب بطاقة 500 م3/ يومياً، فضلاً عن 2000 فدان لمشروع الصرف الصحى بمحطة 40 بالعلاقى بطاقة 75 ألف م3/ يومياً .