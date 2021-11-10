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سؤال برلماني جديد لوزير التعليم حول مناهج «رابعة ابتدائي»

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سؤال برلماني جديد لوزير التعليم حول مناهج «رابعة ابتدائي» سؤال برلماني جديد لوزير التعليم حول مناهج «رابعة ابتدائي»

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تقدمت النائبة دعاء عريبى عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بسؤال موجه إلى وزير التربية والتعليم حول مناهج الصف الرابع الابتدائي، مضيفة أنه تلاحظ وجود شكوى عامة من أهالى الطلبة مفادها أن العبء المعرفى الذي يتحمله الطالب في المناهج المقرره عليهم تفوق قدرة الطالب المتوسط .

وأضافت دعاء عريبى أن طلب الإحاطة جاء عملا لنص المادة 129 من الدستور والمادة 198 من اللائحة الداخلية للمجلس، مطالبة بتوضيح رؤية وزير التربية والتعليم في هذا الشأن.

كانت النائبة دعاء عريبى عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد تقدمت بسؤال موجه إلى وزير الزراعة بشأن الزيادة في الأسمدة والسبب في ذلك، جاء فيه أنه عملا بنص المادة 129 من الدستور والمادة 198 من اللائحة الداخلية للمجلس فإنها تتقدم بهذا السؤال.

وتضمن السؤال أنه في ظل اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى والقيادة السياسية بدعم قطاع الزراعة، أتقدم بسؤال حول أزمة ارتفاع أسعار السماد، لأن تلك الأزمة يعانى منها العديد من المزارعين، وستتأثر بالسلب على منظومة الزراعة، وقالت: «حيث إننا مقبولون على الموسم الشتوى التي تستهلك قرابة مليون ونصف المليون طن بداية من المحصول الاستراتيجي الأول في القمح الذي يستهلك حوالى ثلاثة شيكارات للفدان».

وطالبت النائبة دعاء عريبى بتوضيح رؤية وزير الزراعة في هذا الشأن، وكيفية توفير الأسمدة للمزارعين ومواجهة زيادة الأسعار، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، على أن تكون الإجابة المقدمة على سؤالها كتابة وذلك إعمالا لنص المادة 200 من لائحة مجلس النواب.

المصرى اليوم

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