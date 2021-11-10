الكشف على 207 طالب وطفل حديث الولادة بكفر سنباط بالغردقة ضمن مبادرة حياة كريمة

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تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية تنفيذ قافلة مبادرة «سلامة قلبك» بقرية كفر سنباط مركز زفتى، وذلك ضمن فعاليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري، بمشاركة مؤسسة ثروت الخيرية وجمعية قلوب أصحاء، وتهدف المبادرة للاكتشاف المبكر لروماتيزم القلب وأيضاً الاكتشاف المبكر للعيوب الخلقية بالقلب للأطفال حديثي الولادة باستخدام أحدث الأجهزة الطبية (جهاز الكشف المبكر للعيوب الخلقية بالقلب وجهاز الإيكو).

وأكد محافظ الغربية على استمرار تنظيم تلك القوافل الطبية المجانية لتقديم خدمات صحية لائقة وخاصةً لمواطني القرى الأكثر احتياجاً، لافتاً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحكومية لتوفير كل الخدمات المجتمعية الممكنة للمواطنين الأكثر احتياجاً، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠.

وأشار عبدالوهاب الحضري عضو المكتب الفني للمحافظ أنه تم الكشف على ١٨٠ طالب فوق خمس سنوات، كما تم الكشف على ٢٧ طفل حديث الولادة، حيث تم اكتشاف ٧ حالات روماتيزم القلب و٣ حالات عيوب خلقية، وسيتم متابعة الحالات بمقر جمعية قلوب أصحاء بالمحلة الكبرى، ذلك بالإضافة إلى تبني الجمعية علاج حالات القسطرة وعمليات القلب المفتوح.