محافظ الغربية يتفقد بدء أعمال إنشاء مدينة المحلة الجديدة

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تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، أرض المستعمرة بمدينة المحلة الكبرى، والتي تم إخلاؤها لتسليمها للهيئة الهندسية للبدء في إنشاء مدينة المحلة الجديدة، حيث سيتم إنشاء ٨ عمارات (٩ أدوار + أرضي) كمرحلة أولى، يعقبها إنشاء ٣٥٤١ وحدة سكنية كمرحلة تالية، وأكد المحافظ على أهمية تلك المدن الجديدة التي ستساهم في تقليل الكثافة السكانية وإتاحة وحدات سكنية مختلفة المساحات لكافة شرائح المجتمع، مضيفاً أن مدينة المحلة الجديدة تعد طفرة حقيقية في المشروعات لأهالي المحلة.

كما تفقد المحافظ أعمال توسعة مدخل مدينة المحلة الكبرى ليصبح ٤ حارات لكل اتجاه، حيث يتم تغطية ترعة المحلة باستخدام الكمر المسلح تمهيداً لرصف الطريق بتكلفة ٤.٢ مليون جنيه ووصلت نسبة التنفيذ إلى ٢٦ ٪، كما تفقد المحافظ أعمال إنشاء أول كوبري مشاه كهربائي بمنطقة الشون والذي تبلغ تكلفته ٩ مليون جنيه وسيساهم في نقل المواطنين وخاصةً كبار السن أعلى شريط السكة الحديد.

وفي سياق آخر، تفقد الدكتور رحمي أعمال الرصف والتطوير الجارية بمدينة المحلة، حيث تابع أعمال رصف شارع جمال عبدالناصر بمنشية البكري، وأعمال تطوير شارع الجمهورية.

واختتم المحافظ جولته بتفقد مدينة سمنود، حيث تفقد أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات المتواجدة في شوارع المدينة.

رافق المحافظ خلال جولته الأستاذ أحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة، الأستاذ ممدوح النجار رئيس حي أول المحلة والأستاذ إسلام النجار رئيس مركز ومدينة سمنود.