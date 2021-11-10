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«موضوع عائلي» ..أول بطولة لماجد الكدواني في مسلسل جديد

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«موضوع عائلي» ..أول بطولة لماجد الكدواني في مسلسل جديد «موضوع عائلي» ..أول بطولة لماجد الكدواني في مسلسل جديد

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يستعد الفنان ماجد الكدواني إلى عرض أول عمل درامي من بطولته، على إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة الأيام المقبلة.

والمسلسل قصير يضم عدد الحلقات، تصل إلى 10 حلقات، ويشارك في بطولته محمد شاهين، إيناس كامل، رضا، رنا رئيس، محمد رضوان، سما إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين.

والعمل الدرامي تأليف محمد عز وإخراج أحمد الجندى وكريم يوسف وأحمد الجندي وسامح جمال.

وكان «الكدواني» أشار إلى أنه بدأ تصوير المسلسل أكتوبر الماضي، وأنهى تصوير آخر المشاهد في موقع التصوير الرئيسي بمدينة الإنتاج الإعلامي.

ويعتبر المسلسل أولى تجارب «الكدواني»، في دراما المنصات الإلكترونية، ويدور أحداث العمل الدرامي في إطار اجتماعي مشوق ويتضمن المشاهد الكوميدية.

ويجسد «الكدواني»، خلال أحداث المسلسل دور «شيف» يواجه مع عائلته العديد من الصراعات والأزمات، فيما تجسد الفنانة رنا رئيس دور ابنته التي تدرس في المرحلة الجامعية.

والفنان تعاقد على المسلسل «موضوع عائلي» منذ 3 أشهر، وتأجل تصويره أكثر من مرة بسبب انشغال الفنان بتصوير عدد من الأعمال السينمائية.

ومنذ ساعات، أعلنت المنصة التي يعرض عليها المسلسل، موعد طرح العمل الدرامي وهو في الـ25 نوفمبر الحالي.

المصرى اليوم

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