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إيران تفرج عن ناقلة النفط الفيتنامية المحتجزة لديها

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إيران تفرج عن ناقلة النفط الفيتنامية المحتجزة لديها إيران تفرج عن ناقلة النفط الفيتنامية المحتجزة لديها
سُجّل رسوّها قبالة سواحل عمان والإمارات

إيران تفرج عن ناقلة النفط الفيتنامية المحتجزة لديها

أظهرت بيانات "ريفينيتيف" لتتبع السفن، اليوم الأربعاء، أن ناقلة نفط ترفع علم فيتنام احتجزتها إيران الشهر الماضي غادرت ميناء بندر عباس الإيراني، ودخلت خليج عُمان.

ونقلت "رويترز" عن مسؤول إيراني في بندر عباس، أن الناقلة غادرت إيران في وقت متأخر الثلاثاء بعد تفريغ شحنتها النفطية، ولم يذكر أي تفاصيل عن الطاقم.

وأفادت بيانات "ريفينيتيف" أن السفينة كانت بالقرب من بندر عباس أمس، لكن سُجل رسوها في وقت مبكر من اليوم قبالة سواحل عُمان والإمارات في خليج عمان، ولم يجرِ تسجيل أي وجهة للسفينة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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