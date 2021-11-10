أخبار عاجلة

سيراميكا: هدفنا في الموسم الحالي يختلف عن السابق.. وهيثم كلمة السر -
الطيب: المنتخب بلا «طعم ولا لون ولا رائحة» -
سوء حالة الطقس غدًا.. تعطيل الدراسة فى 6 محافظات حتى الآن (خريطة الأمطار) -
محافظ شمال سيناء يناشد المواطنين بالحصول على لقاح كورونا -
تعقيم وتطهير المساجد في شمال سيناء استعدادًا لصلاة الجمعة -
شمال سيناء تتعرض لهطول أمطار غزيرة -
يعاد فتحه الأحد المقبل.. إغلاق معبر رفح البري بشمال سيناء للعطلة الأسبوعية -
رسميا.. تغيير موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري -
أحمد الطيب: تونس الأسهل لمنتخب مصر في المباراة الفاصلة -
غطاسون يرصدون زوجين من «عروس البحر» المهددة بالإنقراض بشعاب البحر الأحمر (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الراجحي: إدارة العلاقة التعاقدية بين المنشأة والعامل تهدف إلى توحيد مصادر البيانات

Print
الراجحي: إدارة العلاقة التعاقدية بين المنشأة والعامل تهدف إلى توحيد مصادر البيانات الراجحي: إدارة العلاقة التعاقدية بين المنشأة والعامل تهدف إلى توحيد مصادر البيانات
وزير الموارد: يهدف أيضاً إلى ضبط تسجيل وتوثيق العقود إلكترونياً لكامل سوق العمل

الراجحي: إدارة العلاقة التعاقدية بين المنشأة والعامل تهدف إلى توحيد مصادر البيانات

قال المهندس أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إن قرار مجلس الوزراء بقيام وزارة الموارد البشرية بإدارة العلاقة التعاقدية بين المنشأة والعامل يهدف إلى توحيد مصادر البيانات للمشتغلين في القطاع الخاص على مستوى وطني.

وأضاف الراجحي، أن القرار يهدف أيضاً إلى ضبط تسجيل وتوثيق العقود إلكترونياً لكامل سوق العمل، وتحقيق مبدأ مرجعية البيانات وتوحيد مصادر المعلومات وفق تنظيمات وتشريعات الهيئة للبيانات والذكاء الاصطناعي، وخفض معدلات القضايا التي تقع بين الطرفين (المنشأة والعامل).

كما يهدف إلى تجويد مستوى الدقة في تخطيط القوى العاملة، وتحسين صناعة القرار التي تتطلبها عجلة التنمية والنهضة الوطنية، وتعزيز العلاقة التعاقدية بين المنشأة والعامل وتوثيقها بعقد إلكتروني بين الطرفين تحفظ لهما الحق في العلاقة التعاقدية، وفق إطار حوكمة واضح للطرفين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أصولها فلسطينية.. مَن "موران" التي تلقت أموالاً لمهاجمة السعودية؟

أصولها فلسطينية.. مَن "موران" التي تلقت أموالاً لمهاجمة السعودية؟

أصولها فلسطينية.. مَن "موران" التي تلقت أموالاً لمهاجمة السعودية؟

أصولها فلسطينية.. مَن "موران" التي تلقت أموالاً لمهاجمة السعودية؟

استمرار مناورات تمرين "المصير 1" بين القوات البرية السعودية والإماراتية

استمرار مناورات تمرين "المصير 1" بين القوات البرية السعودية والإماراتية

المجلس الوزاري العربي للمياه ينوه بتجربة السعودية في مجال موارد المياه الجوفية والسطحية

المجلس الوزاري العربي للمياه ينوه بتجربة السعودية في مجال موارد المياه الجوفية والسطحية