زراعة 4650 شتلة بعدد من الشوارع والميادين بالقصير

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أشرف البيه رئيس مدينة القصير، استكمال خطة التطوير والتجميل التي استهدفتها الوحدة المحلية، لظهور المدينة بالمظهر الحضارى وتوفير بيئة صحية وآمنة.

وأشار إلى أنه جارى العمل على زراعة ٤٦٥٠ شتلة زراعية بعدد من الميادين والشوارع، حيث شملت وضع شتلات بالاحواض الموجودة بالجزر الجانبية بشارع الزهور المؤدى لمنطقة الشاليهات، ومثلث بمنطقة الجرف وخلف مجلس المدينة وميدان راديسون وميدان الموقف الإقليمي والمدخل الغربى للمدينة وسور حديقة الأشجار بمنطقة عمارات العوينة الجديدة لتحديد مساحتها وعدم انتظار السيارات بها.