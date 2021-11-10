أخبار عاجلة

سيراميكا: هدفنا في الموسم الحالي يختلف عن السابق.. وهيثم كلمة السر -
الطيب: المنتخب بلا «طعم ولا لون ولا رائحة» -
سوء حالة الطقس غدًا.. تعطيل الدراسة فى 6 محافظات حتى الآن (خريطة الأمطار) -
محافظ شمال سيناء يناشد المواطنين بالحصول على لقاح كورونا -
تعقيم وتطهير المساجد في شمال سيناء استعدادًا لصلاة الجمعة -
شمال سيناء تتعرض لهطول أمطار غزيرة -
يعاد فتحه الأحد المقبل.. إغلاق معبر رفح البري بشمال سيناء للعطلة الأسبوعية -
رسميا.. تغيير موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري -
أحمد الطيب: تونس الأسهل لمنتخب مصر في المباراة الفاصلة -
غطاسون يرصدون زوجين من «عروس البحر» المهددة بالإنقراض بشعاب البحر الأحمر (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

فحص 581 ألف و843 نخلة لمكافحة سوسة النخيل بقنا

Print
فحص 581 ألف و843 نخلة لمكافحة سوسة النخيل بقنا فحص 581 ألف و843 نخلة لمكافحة سوسة النخيل بقنا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أن الإدارة العامة لمكافحة الآفات بمديرية الزراعة فحصت 581 ألف و843 نخلة بهدف مكافحة آفة «سوسة النخيل الحمراء» بمختلف نواحي مدن وقرى المحافظة، وذلك في إطار الخطة التي تتبناها وزارة الزراعه للارتقاء بقطاع التمور، وتحجيم الإصابات التي قد تسببها سوسة النخيل خلال الفترة الماضية.

وأوضح محافظ قنا أن الإدارة عالجت 303 نخلة تم الكشف عن إصابتها، واقتلعت 20 نخلة أخرى مصابة، وفيما يخص نخيل الغابة بمدينة قنا، فحصت الإدارة جميع شجر النخيل بها والبالغ عدده 1184 نخلة، وتم التأكد من سلامتها، مشيراً إلى وجود حالة واحدة فقط سجلتها مديرية الزراعة بقنا .

وشدد الداودي على مسئولي الزراعة وإدارة مشروعات الأمن الغذائي بضرورة المتابعة الدورية لرصد حالات الإصابة وتحديد درجة خطورتها، موجها بضرورة عقد ندوات توعوية لصغار الفلاحين للتعريف بأعراض الإصابة، والطرق الخاصة بمواجهة آفة سوسة النخيل، وكذلك التوعية بطرق التخلص الآمن من بقايا النخيل المصاب، والأساليب الفنية المتبعة فيه كالدفن والغمر بمحلول الرش والسولار.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
سيراميكا: هدفنا في الموسم الحالي يختلف عن السابق.. وهيثم كلمة السر

سيراميكا: هدفنا في الموسم الحالي يختلف عن السابق.. وهيثم كلمة السر

الطيب: المنتخب بلا «طعم ولا لون ولا رائحة»

الطيب: المنتخب بلا «طعم ولا لون ولا رائحة»

سوء حالة الطقس غدًا.. تعطيل الدراسة فى 6 محافظات حتى الآن (خريطة الأمطار)

سوء حالة الطقس غدًا.. تعطيل الدراسة فى 6 محافظات حتى الآن (خريطة الأمطار)

محافظ شمال سيناء يناشد المواطنين بالحصول على لقاح كورونا

محافظ شمال سيناء يناشد المواطنين بالحصول على لقاح كورونا