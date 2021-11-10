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تشمل بخاخات وأقراصًا.. «الصحة العالمية»: ننتظر الجيل الثاني من لقاحات كورونا بفارغ الصبر

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تشمل بخاخات وأقراصًا.. «الصحة العالمية»: ننتظر الجيل الثاني من لقاحات كورونا بفارغ الصبر تشمل بخاخات وأقراصًا.. «الصحة العالمية»: ننتظر الجيل الثاني من لقاحات كورونا بفارغ الصبر

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قالت كبيرة العلماء بمنظمة الصحة العالمية، سمية سواميناثان، إنها «تنتظر بفارغ الصبر إطلاق الجيل الثاني من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 والتي قد تشمل بخاخات أنف أو حبوبا».

وأكدت سواميناثان، على حسابات منظمة الصحة العالمية بمواقع التواصل الاجتماعي، إن لقاحات الجيل الثاني ستكون أسهل في الاستخدام من الحقن بالإبر ويمكن أن تؤخذ ذاتيا.

ولفتت إلى أنه تجري مراجعة 129 لقاحا على الأقل، بعضها قيد التجارب السريرية، وبالتالي اختبرت على البشر، مقابل 194 لقاحا لم يصل بعد إلى هذه المرحلة المتقدمة، قائلة «هذه اللقاحات المحتملة تغطي مجموعة كاملة من التقنيات».

وأشارت إلى أن هذه اللقاحات ما زالت قيد الدراسة، معربة في الوقت نفسه عن ثقتها في أن بعضها سيكون آمنا وفعالا جدا والبعض الآخر لن يكون كذلك .

وقالت إن المنظمة سوف تختار اللقاحات الأنسب وهي تفكر أيضا في استخدام بعضها لتطوير لقاحات ضد أمراض أخرى، وذلك وفقا لتقرير وكالة فرانس برس، تناقلته وسائل إعلام عالمية اليوم الأربعاء .

وأكدت أن ميزة اللقاح الذي يعطى عن طريق الأنف، كما هي الحال في بعض البلدان للإنفلونزا، هي أنه قد يعالج الفيروس حتى قبل أن يصل إلى الرئتين.

وأوضحت سواميناثان «حتى الآن، في ما يتعلق باللقاحات التي اعتمدناها، لم يكن هناك ما يدعو إلى القلق لدرجة إن نقول حسنا، علينا مراجعة هذا اللقاح».

يذكر أن منظمة الصحة العالمية كانت قد منحت موافقة طارئة لسبعة لقاحات مضادة لكوفيد تصنعها مختبرات فايزر/بايونتيك وموديرنا وأسترازينيكا وجونسون أند جونسون وسينوفارم وسينوفاك وبهارات بايوتيك.

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