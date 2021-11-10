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عميد «طب بني سويف»: مستشفيات جامعة استقبلت 325 ألف حالة خلال عام 2021

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عميد «طب بني سويف»: مستشفيات جامعة استقبلت 325 ألف حالة خلال عام 2021 عميد «طب بني سويف»: مستشفيات جامعة استقبلت 325 ألف حالة خلال عام 2021

قال الدكتورعاطف مرسى عميد كلية الطب بجامعة بنى سويف إن مستشفيات جامعة بني سويف شهدت طفرة في زيادة أعداد المرضى المترددين على المستشفى الجامعي واجراء عدد كبير من العمليات الجراحية وقسطرة القلب والمناظير، حيث تم استقبال 325 ألف حالة خلال عام 2021 الحالي بأقسام الاستقبال والطوارئ، فيما تم حجز 15 ألف حالة بالأقسام الداخلية بالمستشفى في مختلف التخصصات الطبية المختلفةوتعاملنا معهم طبيا.

وأوضح أن العيادات استقبلت أكثر من 17 ألف حالة وتم حجز 4 آلاف و608 حالة بالأقسام الداخلية، بعد البدء بالعمل بالعيادات الخارجية في شهر إبريل الماضي بعد التوقف بسبب جائحة كورونا، وتم إجراء أكثر من 11 ألف عملية جراحية خلال هذا العام في مختلف التخصصات جراحة عامة، وجراحة تجميل، وجراحة ذكورة، وجراحة المسالك، وجراحة العظام، وجراحة الرمد، وجراحة انف واذن جراحة مخ وأعصاب، وعمليات النساء والتوليد.

وأشار إلى أنه تم إجراء 1886 قسطرة قلبية من بينهم 380 حالة جلطات بالقلب، و1149 حالة منظار بوحدة المناظير، والمذيب للجلطات لمرضي يعانون من جلطات بالمخ بوحدة العصبية RTBA وكذلك تم حقن 60 مريضا بالعقار.

ووجه الدكتور عاطف مرسى الشكر إلى الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف الشكر والدكتور محمد شعبان مدير مستشفيات جامعة بنى سويف، والأطباء والتمريض والعاملين على جهودهم لخدمة المرضي نتيجة التطوير الشامل للرعايات والعمليات وأن المستشفى تسعي جاهدة لإجراء أكبر عدد من العمليات الجراحية والانتهاء من قوائم الانتظار وذلك من أجل خدمة المرضي ورفع المعاناة عنه وذلك بتوسعات وتطويرات وإضافات وحدات جديدة داخل المستشفى.

وأشاد الدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة بنى سويف بالدور الذي تقوم به المستشفى في خدمة المجتمع السويفى، مشيرا إلى أن المستشفى تتميز عن غيرها من المستشفيات الأخرى، حيث أنها تتمتع بتوافر عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والتمريض ذوي خبرة وكفاءة عالية ولديهم دراية فنية وتقنية بأحدث الأجهزة الطبية الحديثة.

المصرى اليوم

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