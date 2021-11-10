الكويت توقف جميع أنواع التأشيرات للبنانيين

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حتى إشعار آخر

نقلت صحيفة "القبس" الكويتية، الأربعاء، عن "مصادر أمنية مطلعة"، قولها إن "وزارة الداخلية الكويتية، أوقفت إصدار جميع أنواع التأشيرات للبنانيين حتى إشعار آخر"؛ وذلك على خلفية أزمة تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، التي تسببت في قطع العلاقات بين لبنان وبعض الدول الخليجية.

وأشارت مصادر الصحيفة إلى أن "مَن لديهم إقامات داخل الكويت من اللبنانيين، غير مشمولين بالقرار، ومن حقهم العودة".

وكانت الكويت قد استدعت سفيرها من بيروت، أواخر أكتوبر الماضي، وطلبت من القائم بأعمال السفارة اللبنانية مغادرة البلاد؛ احتجاجًا على تصريحات قرداحي حول حرب اليمن.

وأشارت الصحيفة إلى أن "القرار يشمل وقف إصدار الزيارات بأنواعها سواء كانت عائلية أو سياحية أو تجارية أو حكومية، وكذلك وقف سمات الالتحاق بعائل، إضافة إلى وقف سمات الدخول (فيز العمل)".

واتخذت السعودية والبحرين إجراءات شملت طرد السفراء اللبنانيين واستدعاء سفرائهم من لبنان، ردًّا على تصريحات قرداحي.

وشملت إجراءات السعودية حظر جميع الواردات من لبنان؛ حيث تسببت الأزمة الدبلوماسية في تفاقم المشكلات التي تواجه الحكومة اللبنانية، في وقت تحاول فيه حشد الدعم العربي لاقتصادها المتداعي.