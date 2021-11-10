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حملة أمنية تضبط 33 متهمًا بحوزتهم أسلحة ومخدرات في القليوبية

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حملة أمنية تضبط 33 متهمًا بحوزتهم أسلحة ومخدرات في القليوبية حملة أمنية تضبط 33 متهمًا بحوزتهم أسلحة ومخدرات في القليوبية

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وجه قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وأجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية، اليوم الأربعاء، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي لضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

استهدفت الحملة دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن ضبط 15 قطعة سلاح ناري وأبيض، و31 قضية اتجار بالمواد المخدرة ضُبط خلالها كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 33 متهمًا لـ13 منهم معلومات جنائية.

كما ضبطت 6 متهمين هاربين مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا مختلفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المصرى اليوم

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