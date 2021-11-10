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في مشهد غير مألوف، جاب بريطاني، شوارع مدينة نورتش، بناقلة جند مدرعة؛ يستخدمها في أغراض مدنية، بعدما حصل على رخصة مشروطة لاستخدامها في الأعراس والجنازات.

وحسبما أوردته شبكة «CBS» الأمريكية، اليوم، أقدم البريطاني، ميرلين باتشلور، على شراء ناقلة آلية عبر الانترنت، ثم أجرى عليها تعديلات ليجعلها أشبه بناقلة جند مدرعة، منفذًا فكرته التي أعارها اسم «Tank Taxi»«تاكسي مصفح» أو «تاكسي مدرعة». بلغت تكاليف شراء الناقلة وإجراء التعديلات عليها حوالي 35000 دولار أمريكي.

«تاكسي مدرعة» .. بريطاني يقدم خدمات مدنية بناقلة مصفحة مقابل 1000دولار للرحلة

راودت باتشلو فكرة السيارة المصفحة ليستخدمها في أغراض شخصية، ومع إعجاب أصدقائه وجيرانه بالفكرة، وطلبهم استخدامها في الأعراس أو الجنازات، قرر أن يحولها إلى مشروع تجاري.

«تاكسي مدرعة» .. بريطاني يقدم خدمات مدنية بناقلة مصفحة مقابل 1000دولار للرحلة

حصل باتشليو على رخصة استخدام تجاري للناقلة المصفحة، ولكن باستخدام مشروط في الأعراس أو الجنازات.

«تاكسي مدرعة» .. بريطاني يقدم خدمات مدنية بناقلة مصفحة مقابل 1000دولار للرحلة

يعتبر باتشليو خدمة «التاكسي المدرعة» أو الناقلة المصفحة رحلة سياحية ترفيهية، ويطلب مقابل الرحلة الواحدة حوالي 1000 دولار أمريكي. ويطمح أن يحول رخصة «التاكسي المصفح» إلى رخصة عامة غير مشروطة الاستخدام حتى يتمكن من توسيع نطاق خدماته، وتصبح متاحة لعموم الركاب.