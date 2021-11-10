إجراء 1937 عملية جراحية بـ«جامعة طنطا التعليمى» خلال شهرين

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أشاد الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في سبيل توفير رعاية صحية وتقديم خدمات طبية وعلاجية مميزة للمواطنين، وذلك ضمن سياستها لتعظيم الاستفادة من إمكانيات المستشفيات الجامعية.

وأكد الدكتور أحمد غنيم عميد طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، حرص المستشفى التعليمي العالمي على تقديم خدمات علاجية متميزة ومنفردة لخدمة مرضى محافظات وسط الدلتا.

وقال د.غنيم إن المستشفى التعليمى العالمى تضم كوادر طبية المتميزة، فضلًا عن امتلاكها أحدث الأجهزة الطبية التشخيصية والعلاجية بما يضمن لها تقديم رعاية صحية متكاملة وآمنة لجميع المرضى في ضوء معايير الجودة العالمية تزامنا مع رؤية مصر 2030، خاصة بعد حصول المستشفى على الاعتماد الأمريكي الدولي في مجال إدارة الخدمة الطبية ISO 9001.

من جانبه، أعلن الدكتور محمود سليم مدير المستشفى التعليمي العالمي بجامعة طنطا، عن الانتهاء من إجراء 1937 جراحة بالمستشفى خلال الشهرين الماضيين في مختلف التخصصات الطبية، في ظل إجراءات مكثفة لمكافحة العدوي.

وأضاف د. سليم جاهزية المستشفي لاستقبال العديد من الحالات ومواصلة إجراء التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، موجهاً الشكر للمدير التنفيذى للمستشفيات الدكتور حسن التطاوى والأطقم الطبية والتمريض والفنيين بالمستشفى وكل من يعمل جاهدًا لتقديم خدمه طبية متميزة للمرضى.