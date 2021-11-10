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وصف الدكتور محمد عبدالحميد وكيل أول لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، الحوار الاستراتيجى الذي انعقد بين مصر والولايات المتحدة برئاسة وزيرى خارجية البلدين سامح شكرى وأنتونى بلينكن، وبمشاركة ممثلين عن كل من وزارة الدفاع، والتجارة والصناعة، والتعليم العالى، والهيئة العامة للاستثمار بالتاريخي والناجح مؤكداً أنه ستكون له أثاره ونتائجه الإيجابية والكبيرة بين القاهرة وواشنطن سياسياً واقتصادياً.

وقال «عبدالحميد» في بيان له أصدره اليوم، إن هذا الحوار أكد الأهمية الكبيرة لمصر ودورها الكبير في تحقيق الامن والاستقرار داخل منطقة الشرق الاوسط وهو دليل على متانة العلاقات بين البلدين واهمية الدور التاريخى والمحورى الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى تجاه جميع القضايا الاقليمية والدولية .

وأشار إلى الأهمية الكبيرة لجميع القضايا التي تناولها السفير سامح شكرى في كلمته الافتتاحية وتأكيده على تفرد العلاقات بين مصر والولايات المتحدة على كافة الأصعدة، وضرورة مواصلة العمل نحو تعزيز كافة أُطر التعاون الثنائى بين البلدين، بما في ذلك مجالات التجارة والطاقة والبحث والتطوير والتكنولوجيا والتعليم العالى والتبادل الثقافى والرعاية الصحية، وهى المجالات التي توفر آفاقًا وفرصًا لتعميق العلاقات بين مصر والولايات المتحدة، وبما يتسق مع العلاقات السياسية المتميزة بين الجانبين اضافة إلى تأكيد وزير الخارجية على أهمية الشراكة الاستراتيجية القائمة مع الولايات المتحدة، والدور الذي أسهمت فيه أطر التعاون من أجل تعزيز قدرة الدولة المصرية على مواجهة التحديات، بما في ذلك التعاون في مكافحة الإرهاب والأيديولوجية المتطرفة، وفى دعم جهود الدولة الدؤوبة لتحقيق التنمية للشعب المصري واشارته إلى دور مصر الريادى كركيزة للاستقرار في المنطقة، وأهمية التنسيق القائم مع الولايات المتحدة لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.

وتوقع عبدالحميد أن يكون لهذا الحوار اثاره الكبيرة على التعاون الاقتصادى والاستثماري والتبادل التجارى بين القاهرة وواشنطن مشيداً باستعراض وزير الخارجية لجهود الدولة المصرية الحثيثة من أجل توفير دعائم الحياة الكريمة للمواطن المصرى، والعمل على تعزيز واحترام الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، مع الأخذ في الاعتبار الخصوصية الاجتماعية والحقائق التنموية والخصائص الثقافية للدولة وصدور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى جاءت كنتاج لحوار مجتمعى شامل بمشاركة أطراف المجتمع المدنى المعنية، وذلك بالإضافة إلى إنهاء حالة الطوارئ في مصر مؤخرًا.

يشار إلى أن جلسات الحوار الاستراتيجى من المقرر أن تتضمن التباحث حول عدد من مجالات التعاون ذات الاهتمام المتبادل، ومن بينها الموضوعات السياسية والاقتصادية، والقضائية والقنصلية وحقوق الإنسان، وفى مجالى التعليم والثقافة، فضلًا عن تبادل الرؤى والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية.