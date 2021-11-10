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اليونسكو تختار 49 مدينة إبداعية منها أبوظبي الإماراتية وبريدة

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اليونسكو تختار 49 مدينة إبداعية منها أبوظبي الإماراتية وبريدة السعودية اليونسكو تختار 49 مدينة إبداعية منها أبوظبي الإماراتية وبريدة

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أعلنت منظمة اليونسكو عن انضمام 49 مدينة جديدة إلى اليونسكو للمدن المبدعة، وذلك تقديرا لالتزام هذه المدن بنشر الثقافة والابداع، واعتمادها على الثقافة كمكون اساسي في التنمية

وتضم الشبكة 295 مدينة من 90 بلدا، تهتم بالثقافة والابداع والحرف والفنون الشعبية والتصميم والافلام والادب وفن الطبخ وفنون الاعلام والموسيقي.

وتقول المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي: «يجب استحداث نموذج حضري جديد في كنف المدن كافة بمعيّة المهندسين المعماريين ومخططي المدن ومصممي المواقع والمواطنين»، «وإنّنا نحث الجميع على التعاضد مع الدول لتعزيز التعاون الدولي بين المدن التي تسعى اليونسكو إلى تعزيزها».

وتسعى المنظمة من خلال شبكتها إلى استحداث سياسات وحلول حضارية مبتكرة تهتم بقضايا الاسكان والتنمية المستدامة، ومن هذه المدن الجديدة :

أبوظبي بالامارات العربية المتحدة، عن اهتمامها بالموسيقي، وبانومى بدولة جورجيا كمدينة موسيقية، وبلفاست ببريطانيا، ومدينة ببدا بنيجيريا كمدينة ابداعية للحرف التقليدية والفنون الشعبية، اما في فن الطبخ، فقد تم اختيار مدينة بوهيكون في دولة بنين، وبريدة من ومدينة كوشينج بماليزيا، ولنجاران في اذربيجان، ولاسبيستون في استراليا، وهوايان في الصين، وروان في فرنسا، وسانت بيطرسبرخ في .

ومن المدن الابداعية في الافلام، كان الفرنسية، وكلوج نابوكا الرومانية وجدينيا البولندية.

المصرى اليوم

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