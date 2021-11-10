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أعربت الفنانة سميحة أيوب، عن سعادتها بالتكريم خلال فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، والذي تأتي دورته السادسة باسم سيدة المسرح العربي، لافتة أن المهرجان كان كبيرًا منذ بدايته وحافظ على قمته ومقامه فكان مهرجان ثقافي وفني وسياسي.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم»، حينما بدأت مع اللجنة العليا لنبحث كيف نقدم مهرجان فكرنا في البداية في البلد، وقلنا منطقة شرم الشيخ يجب أن يقام بها مهرجان فني وعالمي بهدف جذب السياحة حيث كانت الإشاعات وقتها كثيرة.

وتابعت: قلنا يجب أن نستجلب عروضا مسرحية من جميع الدول الأوروبية والعربية حتى يروا مصر، وفي نفس الوقت نقدم أعمالاً من جميع أنحاء العالم حتى يتعرفوا عن أي خريطة من خرائط العالم ليحدث حوار حي وتبادل في الخبرات، وعام بعد الأخر يزداد المهرجان عمق وصلابة وغزارة فن فهذا كان هدفنا منه.

وعن المعايير والركائز التي وضعتها خلال بداية التجهيز للمهرجان أوضحت سميحة أيوب: الركائز كانت التبادل الثقافي الذي بيننا وبين الدول الأخرى وتبادل الخبرات والورش التي يتم تنظيمها على كافة المستويات.

واستكملت: وفي نفس الوقت أعيننا كانت ترقب السياحة فمن خلال ما يقدمه المهرجان يتم عمل دعاية مع الدول التي علاقتنا ليست جيدة بها فيأتوا إلينا حتى يروا مصر وأنها بلد أمن وآمان ودولة متحضرة وبها فن، فهذا كان بصيص من النور.

وعن الصورة المثلى والنموذجية التي تفضل أن ترى الفن عليها قالت الفنانة القديرة سميحة أيوب: عايزة أرى كل شيء عظيم في الفن، مثل أيام الستينيات، وأتمنى أرى أعمال تناقش قضايا مصيرية، في نفس الوقت في إطار إبداعي شديد الإبداع وإطار فني وجمالي علشان نخلي العين تتعود على المنظر الجميل.