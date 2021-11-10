بعد وصول تشافي.. 5 صفقات جديدة على رادار برشلونة

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تم الإعلان عن تولي الإسباني تشافي هيرنانديز كبديل لرونالد كومان، حيث ترك فريق السد القطري لينضم إلى بلوجرانا، هذه المرة كمدرب للفريق. وقد وصف الإعلان بأنه لقاء شاعري بين النادي وأحد لاعبيه الأكثر نفوذاً.

يُعاني برشلونة حاليًا من احتلاله المركز التاسع في جدول الدوري الإسباني. سيتطلع الإسباني إلى إعادتهم إلى أيامهم المتألقة عندما سيطروا على كرة القدم العالمية.

يتطلب فريق برشلونة بالتأكيد بعض التعزيزات في صفوفهم. في حين أن الفريق ينعم بموهبة شابة مثل أنسو فاتي وبيدري وآخرين، هناك بالتأكيد مطلب لبعض الإضافات في الهجوم.

دعونا نلقي نظرة على 5 مهاجمين قد يضمهم تشافي في يناير:

5- أندريا بيلوتي- تورينو

وجد أندريا بيلوتي نفسه على قوائم مراقبة العديد من الأندية الأوروبية الكبرى.

قدم الإيطالي موسمًا رائعًا في الفترة الماضية، حيث مثل تورينو والمنتخب الإيطالي. يلعب بيلوتي مع تورينو منذ 2015 ويفتخر بالسجل المذهل للنادي.

في السنوات الستة التي انقضت منذ انضمامه، ظهر بيلوتي في 236 مباراة. لقد سجل 107 أهدافًا ممتازة، بينما سجل أيضًا 27 تمريرة حاسمة. كما شارك في 39 مباراة باسمه مع المنتخب الإيطالي.

استحوذ بيلوتي على الكثير من الاهتمام خلال بطولة أمم أوروبا لكرة القدم 2020 هذا الصيف، حيث أظهر مواهبه كمهاجم متميز. على الرغم من مواجهة منافسة شديدة على دور المهاجم، إلا أن بيلوتي أبدى إعجابه خلال فترة لعبه المحدودة.

4- دوسان فلاهوفيتش- فيورنتينا

احتل دوسان فلاهوفيتش عناوين الصحف خلال العام ونصف العام الماضيين.

وقع فلاهوفيتش مع فيورنتينا في 2018 وخاض 97 مباراة مع النادي منذ ذلك الحين. حقق المهاجم الصربي نجاحًا كبيرًا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي مع عروضه الاستثنائية على مدار الموسم الماضي. حتى أنه تنافس مع أمثال كريستيانو رونالدو على الحذاء الذهبي، وسجل 21 هدفًا في 37 مباراة.

سجل فلاهوفيتش 39 هدفاً مع فيورنتينا في 97 مباراة، بعد أن قدم خمس تمريرات حاسمة.

كان فلاهوفيتش على رادار العديد من الأندية الكبرى، بما في ذلك آرسنال، الذي قام مؤخرًا بالتحرك من أجل التعاقد مع اللاعب الشاب. ستكون قدراته التهديفية بالتأكيد إضافة رائعة لفريق برشلونة.

لقد كان على رادار العديد من الأندية وسيكون بالتأكيد إضافة مرحب بها لفريق برشلونة. يبلغ بيلوتي حاليًا 27 عامًا، وهو يتمتع بخبرة كبيرة ويبدو أنه يقترب من بلوغ ذروته.

3- أنتوني مارسيال- مانشستر يونايتد

أنتوني مارسيال لاعب آخر سيستفيد بشكل كبير من انتقاله في يناير.

وجد الفرنسي نفسه غير تشكيلة مانشستر يونايتد منذ تعاقد النادي مع كريستيانو رونالدو. المنافسة على المشاركة أساسيًا في الهجوم صعبة للغاية في الوقت الحالي، مع الأخذ في الاعتبار موهبة لاعبين مثل ميسون جرينوود وإدينسون كافاني وكريستيانو رونالدو.

تمتع مارسيال ببعض النجاحات السابقة مع مانشستر يونايتد. لقد فاز بكأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الأوروبي مع الشياطين الحمر في الماضي. لكن يبدو أن مشوار مع اليونايتد أوشك على النهاية.

شهد مارسيال موسم 2019-20 استثنائيًا، حيث سجل 17 هدفًا وقدم سبع تمريرات حاسمة في 32 مباراة بالدوري. شاب موسمه التالي بالإصابات وشهدت مارسيال أربعة أهداف فقط في 22 مباراة.

وسيستفيد مارسيال بشكل كبير من الانتقال إلى نادٍ مختلف حيث سيحصل على وقت أطول للعب.

2- داني أولمو- لايبزيج

كان داني أولمو في حالة مذهلة خلال العام الماضي.

يمثل الإسباني لايبزيج في البوندسليجا وكان رائعًا أيضًا للمنتخب الإسباني. لقد انتهز فرصته للتألق مع الثقة بالنفس وأثار إعجاب مشاهدي كرة القدم على نطاق واسع.

أولمو شديد التنوع في الهجوم. إنه قادر على العمل كلاعب خط وسط مهاجم وكذلك في كلا الجناحين. أولمو هو أحد أسرع اللاعبين في العالم وهو قادر أيضًا على صناعة الأهداف بمهارة رائعة إلى زملائه.

سجله مع لايبزيج جدير بالثناء. لقد سجل بالفعل 12 هدفًا وقدم 14 تمريرة حاسمة منذ انضمامه في يناير 2020. كان أولمو مثيرًا للإعجاب في يورو 2020 أيضًا، حيث شارك في خمس مباريات وقدم ثلاث تمريرات حاسمة في هذه البطولة.

1- الكسندر لاكازيت- ارسنال

ظل الفرنسي مع فريق شمال لندن لمدة أربع سنوات حتى الآن وتمتع بنصيبه العادل من النجاح. فاز بكأس الاتحاد الإنجليزي مع أرسنال في عام 2019 ولعب بانتظام في الهجوم مع المدفعجية.

يُنظر إلى لاكازيت على نطاق واسع على أنه مهاجم ممتاز. إنه ممتاز في بناء اللعب الجماعي ويفخر أيضًا بمُعدل العمل الجدير بالثناء. وصفه مديروه بأنه لاعب كرة قدم مجتهد قادر على أن يكون قاتلاً في الهجوم.

سجل لاكازيت 68 هدفاً وقدم 29 تمريرة حاسمة في 178 مباراة مع النادي وهو بالتأكيد شخصية مؤثرة في غرفة الملابس. يبدو على الأرجح أن وقته في أرسنال يقترب من نهايته وأن الانتقال إلى برشلونة قد يكون في طور الإعداد.

تم بالفعل ربط برشلونة مع لاكازيت وتقارير تشير إلى أن المهاجم الفرنسي يمكن أن يكون متوفر بمبلغ معقول للانتقال إلى الكامب نو. مع افتقار هجوم برشلونة إلى الخبرة، يمكن أن يكون لاكازيت هو اللاعب الذي يحتاجون إليه لتعزيز خطهم الأمامي.