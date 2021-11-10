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أكد الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، على صعوبة مواجهة نظيره الأسترالي غدا الخميس، في اطار تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022، لكنه يثق تماماً في قدرات نجومه على تخطي هذه المباراة.

وقال رينارد في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: «مواجهة أستراليا صعبة، جميع مباريات التصفيات مهمة لنا».

وأضاف: «أدرك مدى صعوبة المباراة، كما أن تحقيق 12 نقطة في أول 4 مباريات أمر جيد ولكننا لم نتأهل بعد، ويجب أن نواصل العمل للوصول للغاية الأهم».

وتابع: «نملك لاعبين مميزين ولديهم خبرة جيدة ويلعبون في أندية كبيرة، ونثق في جميع لاعبينا في مباراة الغد».

وحول خطورة عرضيات أستراليا، قال: «لدينا 4 لاعبين في قلب الدفاع وجميعهم يتميزون في الألعاب الهوائية، وستشاهدون غداً من سنختار في قلبي الدفاع».

ويلتقي منتخب السعودية مع نظيره الأسترالي، غداً الخميس، في إطار الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات بالدور النهائي من تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وينافس منتخب السعودية ضمن منتخبات المجموعة الثانية في التصفيات الآسيوية والتي تضم الصين واليابان وفيتنام وعمان.

ويتصدر منتخب السعودية المجموعة الثانية بعد تحقيق العلامة الكاملة بـ12 نقطة، ليتفوق على الكنغر الأسترالي صاحب المركز الثاني بـ9 نقاط.