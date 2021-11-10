صندوق التنمية الثقافي يوقّع اتفاقيتين مع "صكوك المالية" و"منافع المالية"

★ ★ ★ ★ ★

ضِمن جهود دعم المشاريع الثقافية والإسهام في تعزيز وتوطين القطاع الثقافي

وقّع صندوق التنمية الثقافي أمس، اتفاقيتي تعاون، الأولى مع شركة صكوك المالية، والثانية مع شركة منافع المالية، ضمن الجهود الرامية إلى دعم المشاريع الثقافية والإسهام في تعزيز وتوطين القطاع الثقافي، وتقديم منتجات ذات جودة وتأثير إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، من خلال أنماط دعم مختلفة مثل التمويل الجماعي.

وتهدف الاتفاقيتان إلى تكثيف العمل المشترك؛ مما يعزز حضور المشاريع الثقافية، والاتفاق على إطار موحد لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة بالقطاع الثقافي، وتطوير المشاريع الثقافية الواعدة بالمملكة؛ وذلك عن طريق التعريف بالفرص التمويلية المقدمة للمنشآت العاملة في القطاع الثقافي ومنح الأفراد فرصة للاستثمار في هذا القطاع الواعد عبر التمويل الجماعي الذي يتم بعد دراسة مشاريع المستفيدين المحتملين، وتوفير السيولة لهم، وإعداد تقارير خاصة متعلقة بالقطاع والأسواق المستهدفة لرفع مستوى المعرفة والاهتمام لدى المستثمر والمستفيد.

وكان صندوق التنمية الثقافي قد أطلق خلال الشهر الجاري برنامج "تحفيز المشاريع الثقافية"، أول برامج الصندوق بمخصصات دعم مالي تقارب الـ181 مليون ريال، وباستراتيجية تستهدف المنشآت الخاصة والجمعيات والمؤسسات الأهلية، لدعم مشاريعها التي تخدم القطاعات الثقافية الستة عشر التي ترعاها وزارة الثقافة.

الجدير بالذكر أن صندوق التنمية الثقافي يهدف إلى الإسهام في دعم القطاعات الثقافية النامية، وتحفيز المشهد العام الثقافي، والمشاركة في تمكين الاستراتيجية الثقافية ضمن رؤية المملكة 2030، وتطوير قنوات تمويل مناسبة بالتعاون مع الجهات المالية المختلفة، وتحسين نوعية الخدمات المصرفية لمنشآت القطاع، وتعزيز المصرفية الرقمية لتطوير المنتجات والخدمات، ورفع جودة سهولة الأعمال؛ تعزيزًا لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، والعمل على رفع نسبة المحتوى المحلي في منظومة القطاع الثقافي.