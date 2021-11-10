أخبار عاجلة

التلفزيون السوري: إسرائيل تطلق صاروخين يستهدفان مبنى في جنوب دمشق -
مدرب الأهلي السابق ينتقد الونش -
إعلامي يكشف صراع أوروبي لخطف نجم الأهلي -
تعليق مثير من خالد الغندور على السخرية من إمام عاشور -
جامعة عين شمس تنظم دورة عن إدارة المخلفات بكلية الدراسات العليا للبحوث البيئية -
محمد شبانة يكشف تهديدات كارتيرون بالرحيل عن الزمالك -
شوبير يوجه رسالة إلى محمد شريف -
سميحة أيوب : محسن سرحان قعدني في البيت وكنت مبسوطة قوي (فيديو) -
كريم شحاتة: أبو جبل يطلب 16 مليون جنيه للتجديد للزمالك -
«أنت خلصت على مصطفى محمد .. ومينفعش تألف» .. رسائل نارية من مدحت شلبي لـ«كيروش» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

لجنة السلامة المرورية في الباحة تعقد اجتماعها الثاني برئاسة أمير المنطقة

Print
انخفاض الإصابات والوفيات بعد معالجة 34 موقعاً وإغلاق 18 فتحة دوران

لجنة السلامة المرورية في الباحة تعقد اجتماعها الثاني برئاسة أمير المنطقة

عقدت لجنة السلامة المرورية ثاني اجتماعاتها برئاسة سمو أمير منطقة الباحة، بعضوية 13 جهة من الجهات ذات العلاقة، ونتج عن ذلك عدد من التوصيات التي تهم السلامة المرورية بالمنطقة، بحسب "".

واطلعت اللجنة على إحصائيات الحوادث المرورية خلال ‏الأشهر العشرة الميلادية من العام الماضي مقارنة بالعام الحالي، واتضح أن هناك انخفاضاً في عدد المصابين بنسبة 4% ‏والمتوفين بنسبة 8%.

كما اطلعت على ما تمّ إنجازه من قِبل اللجان الفرعية على مستوى المحافظات وتمّت مناقشة ما تمّ رصده من النقاط السوداء، ووضع الحلول المقترحة، ومن ضمنها 34 موقعاً تمّت معالجتها، كما تمّ إغلاق 18 فتحة دوران و34 موقعاً كانت تشكّل خطورة على السلامة المرورية.

وتمّ تعديل 14 مساراً بالمنطقة ‏في بعض التقاطعات والإشارات الضوئية لتسهيل الحركة المرورية، ولاسيما أن المنطقة تشهد إقبالاً كبيراً من الزوّار والسياح خلال فترة الصيف.

‏وكذلك، تمّ تشغيل عدد مدرستين للنساء لتعليم قيادة المركبات، كما تضمن الاجتماع التركيز على دور الجهات التعليمية والإعلامية في رفع مستوى الوعي مستخدمي الطريق، ومناقشة الحلول اللازمة لمعالجة الدهس والحيوانات السائبة في المنطقة وتكليف الجهات بوضع الحلول اللازمة.

لجنة السلامة المرورية في الباحة تعقد اجتماعها الثاني برئاسة أمير المنطقة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أهالي "مغينية" يستغيثون: الشاحنات تهرب من ساهر ونقاط التفتيش.. والنتيجة حوادث خطيرة

أهالي "مغينية" يستغيثون: الشاحنات تهرب من ساهر ونقاط التفتيش.. والنتيجة حوادث خطيرة

مصرع طفل وسائق وإصابة 7 أشخاص في حوادث تصادم بالمنيا

مصرع طفل وسائق وإصابة 7 أشخاص في حوادث تصادم بالمنيا

غرفة سياحة الغوص تواجه حوادث أسماك القرش بالبحر الأحمر بدورات تدريبية

غرفة سياحة الغوص تواجه حوادث أسماك القرش بالبحر الأحمر بدورات تدريبية

إصابة 16 شخصًا في 4 حوادث طرق بالمنيا.. والتحريات الأولية: «السرعة الزائدة»

إصابة 16 شخصًا في 4 حوادث طرق بالمنيا.. والتحريات الأولية: «السرعة الزائدة»