أخبار عاجلة

التلفزيون السوري: إسرائيل تطلق صاروخين يستهدفان مبنى في جنوب دمشق -
مدرب الأهلي السابق ينتقد الونش -
إعلامي يكشف صراع أوروبي لخطف نجم الأهلي -
تعليق مثير من خالد الغندور على السخرية من إمام عاشور -
جامعة عين شمس تنظم دورة عن إدارة المخلفات بكلية الدراسات العليا للبحوث البيئية -
محمد شبانة يكشف تهديدات كارتيرون بالرحيل عن الزمالك -
شوبير يوجه رسالة إلى محمد شريف -
سميحة أيوب : محسن سرحان قعدني في البيت وكنت مبسوطة قوي (فيديو) -
كريم شحاتة: أبو جبل يطلب 16 مليون جنيه للتجديد للزمالك -
«أنت خلصت على مصطفى محمد .. ومينفعش تألف» .. رسائل نارية من مدحت شلبي لـ«كيروش» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

البنك الأهلي السعودي ينفّذ مبادرة "تشجير" للمساهمة في تحقيق مستهدفات " الخضراء" ضمن "سعادة أهالينا"

Print
البنك الأهلي السعودي ينفّذ مبادرة "تشجير" للمساهمة في تحقيق مستهدفات "السعودية الخضراء" ضمن "سعادة أهالينا" البنك الأهلي السعودي ينفّذ مبادرة "تشجير" للمساهمة في تحقيق مستهدفات " الخضراء" ضمن "سعادة أهالينا"
بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض.. زيادة الغطاء النباتي ومكافحة التصحر ورفع نسبة المناطق المحمية في المملكة

البنك الأهلي السعودي ينفّذ مبادرة

في إطار تحقيق مستهدفات مبادرة " الخضراء" التي أطلقها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مارس الماضي، نفّذ البنك الأهلي السعودي مبادرة "تشجير" ضمن حملة "سعادة أهالينا" التابعة لبرامج البنك للمسؤولية المجتمعية؛ وذلك بالتعاون مع وحدة تنسيق مواقع الشمال (الإدارة العامة للحدائق بأمانة منطقة الرياض).

وهدفت مبادرة "تشجير" التي نفذها على مدار يومين موظفو البنك الأهلي السعودي إلى جانب عدد من المتطوعين في بعض المواقع الرئيسية في شمال الرياض إلى المساهمة بشكل مباشر في أهداف مبادرة "السعودية الخضراء" الرامية إلى زيادة الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، ورفع نسبة المناطق المحمية في المملكة العربية السعودية إلى أكثر من 30% من مساحة أراضيها، وزراعة 10 مليارات شجرة في أنحاء البلاد خلال العقود المقبلة، إضافة إلى إعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة.

وحرصت حملة "سعادة أهالينا" في هذا الموسم، على المساهمة في طرح حلول بيئية ومجتمعية لتحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء؛ بهدف تعزيز الاستدامة البيئية ضمن أهدافها الاستراتيجية؛ حيث تسهم مبادرة "تشجير" في الحد من التغير المناخي، وتنقية الهواء، وتحسين درجات الحرارة، وتوفير المياه، والحد من التلوث البيئي، وتدعيم التربة لصناعة مستقبل مستدام، وتقع هذه المبادرة ضمن 18 مبادرة تطوعية متنوعة، تستهدف عددًا من الأنشطة والفئات، من أجل نشر السعادة وروح التطوع والترابط المجتمعي.

يُذكر أن "سعادة أهالينا" قدّمت عددًا من المبادرات، شملت زيارة عمال المصانع في جدة، وتوفير مستلزمات السلامة الوقائية لهم، وتوزيع هدايا على عمال النظافة في مكة المكرمة، وزيارة إحدى دور رعاية المسنين في الطائف، وتقديم دفايات شتوية لأسر السجناء والمفرج عنهم في الباحة، وإزالة التشوهات البصرية من أحد الأماكن العامة بمحايل عسير، وغيرها من المبادرات المجتمعية التي تسعى إلى نشر روح التكافل وخدمة المجتمع والبيئة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وفد الاتحاد الآسيوي يختتم جولته للاطلاع على مرافق ملف "السعودية 2027"

وفد الاتحاد الآسيوي يختتم جولته للاطلاع على مرافق ملف "السعودية 2027"

السعودية تفتح باب توظيف النساء في الأمن الدبلوماسي

السعودية تفتح باب توظيف النساء في الأمن الدبلوماسي

وفد الاتحاد الآسيوي يختتم جولته للاطلاع على مرافق ملف "السعودية 2027"

وفد الاتحاد الآسيوي يختتم جولته للاطلاع على مرافق ملف "السعودية 2027"

تقرير دولي.. هدف "السياحة السعودية" سيتحقق في 2030

تقرير دولي.. هدف "السياحة السعودية" سيتحقق في 2030