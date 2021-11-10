أخبار عاجلة

التلفزيون السوري: إسرائيل تطلق صاروخين يستهدفان مبنى في جنوب دمشق -
مدرب الأهلي السابق ينتقد الونش -
إعلامي يكشف صراع أوروبي لخطف نجم الأهلي -
تعليق مثير من خالد الغندور على السخرية من إمام عاشور -
جامعة عين شمس تنظم دورة عن إدارة المخلفات بكلية الدراسات العليا للبحوث البيئية -
محمد شبانة يكشف تهديدات كارتيرون بالرحيل عن الزمالك -
شوبير يوجه رسالة إلى محمد شريف -
سميحة أيوب : محسن سرحان قعدني في البيت وكنت مبسوطة قوي (فيديو) -
كريم شحاتة: أبو جبل يطلب 16 مليون جنيه للتجديد للزمالك -
«أنت خلصت على مصطفى محمد .. ومينفعش تألف» .. رسائل نارية من مدحت شلبي لـ«كيروش» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

إغلاق 25 ‏منشأة لتدني النظافة وعدم التقيد بالإجراءات الوقائية في حائل

Print
إغلاق 25 ‏منشأة لتدني النظافة وعدم التقيد بالإجراءات الوقائية في حائل إغلاق 25 ‏منشأة لتدني النظافة وعدم التقيد بالإجراءات الوقائية في حائل
بعد تنفيذ الأمانة 597 جولة رقابية على الأسواق ‏والمراكز التجارية ومنافذ ‏البيع

إغلاق 25 ‏منشأة لتدني النظافة وعدم التقيد بالإجراءات الوقائية في حائل

نفّذت أمانة منطقة حائل وبلدياتها التابعة لها عبر ‏فِرَقها ‏الرقابية ‏خلال ‏الأسبوع ‏الماضي، ‏‏597 جولة رقابية على الأسواق ‏والمراكز التجارية ومنافذ ‏البيع؛ ‏مما أسفر عن إغلاق 25 ‏منشأة؛ لتدني مستوى النظافة العامة، وعدم التقيد ‏بتطبيق ‏الإجراءات ‏الوقائية.‏

ودعت الأمانة الجميعَ إلى ضرورة التكاتف ‏مع ‏الجهود ‏المبذولة، ‏والإبلاغ ‏عن ‏أي ‏مخالفات ‏للإجراءات ‏الاحترازية ‏والوقائية ‏عبر ‏التواصل ‏مع ‏مركز ‏البلاغات 940‏ أو تطبيق بلدي ‏المتاح عبر الأجهزة ‏الذكية.‏

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
التغير المناخي مخلوق البشر المُرعِب.. هل نعالج الاحتباس الحراري أم سنستمر في حفر قبورنا؟ (3- 3)

التغير المناخي مخلوق البشر المُرعِب.. هل نعالج الاحتباس الحراري أم سنستمر في حفر قبورنا؟ (3- 3)

أضخم مشروع عائم في العالم.. تعرَّف على الجدول الزمني لتنفيذ أهداف ومشاريع "أوكساجون"

أضخم مشروع عائم في العالم.. تعرَّف على الجدول الزمني لتنفيذ أهداف ومشاريع "أوكساجون"

التغير المناخي مخلوق البشر المُرِعب.. كوارث متعاقبة تطال كل بقاع العالم (2-3)

التغير المناخي مخلوق البشر المُرِعب.. كوارث متعاقبة تطال كل بقاع العالم (2-3)

"سقيا" مكة المكرمة تدشن مشروع الشراكات المجتمعية لسقيا الأسر المحتاجة

"سقيا" مكة المكرمة تدشن مشروع الشراكات المجتمعية لسقيا الأسر المحتاجة