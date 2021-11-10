السيطرة على حريق في شقة بمدينة الخصوص بدون خسائر بشرية

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سيطرت قوات الحماية المدنية في القليوبية، على حريق شب في شقة سكنية بمنطقة الأمير دائرة قسم شرطة الخصوص في القليوبية دون خسائر بشرية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بمحافظة القليوبية بلاغا بنشوب حريق بشقة سكنية بأحد العقارات في منطقة الأمير دائرة قسم شرطة الخصوص وتم إخطار اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية.

وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء وتمت السيطرة على الحريق ومنع إمتداده للمناطق المجاورة، وبالمعاينة والفحص تبين أن العقار مكون مكون من 14 طابق وأن الشقة محل الحريق بالطابق الثامن مكونة من غرفتين وصالة ومطبخ وحمام، مستأجرة لشخص يدعى «ا ع إ»، 35 سنة عامل.

وبسؤال مستأجر الشقة علل نشوب الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائي، ولم يسفر الحريق عن ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.