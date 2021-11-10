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وزير التعليم ينفي تعطيل الدراسة بالمدارس: نسبة الحضور مرتفعة

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وزير التعليم ينفي تعطيل الدراسة بالمدارس: نسبة الحضور مرتفعة وزير التعليم ينفي تعطيل الدراسة بالمدارس: نسبة الحضور مرتفعة

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نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كل ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة حول صدور قرار بتعطيل الدراسة في المدارس.

وأضاف شوقى، في تصريحات له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «أن شائعات تعطيل الدراسة في المدارس لا أساس لها من الصحة من قريب أو بعيد»، مؤكدا انتظام الدراسة بالمدارس وارتفاع نسبة الحضور بين الطلاب والمعلمين.

كما نفى الوزير وجود أي تدخلات من مجلس الوزراء في مناهج نظام التعليم الجديد، مؤكدا أن الدولة قررت نظاما تعليميا جديدا منذ عام 2017 قادر على تلبية طموحاتها لتقديم تعليم جيد، مضيفًا أنه يهمنا اكتساب المهارة الحقيقية.

وأوضح أن الدولة قررت إطلاق نظام تعليمي جديد يركز على تحفيز الطالب على اكتساب المعلومات، مشيرا إلى أن نظام التعليم الجديد الأفضل طوال عقود مضت، حيث حدثت فجوة تعليمية في والعالم أثناء فترة .

المصرى اليوم

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