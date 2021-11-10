أوهمهم بالتعيين.. ضبط نصاب احتال على الشباب راغبي العمل في الجيزة

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تمكنت أجهزة الأمن، اليوم الأربعاء، من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة، لقيامه بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة، بممارسة نشاط احتيالي في الاستيلاء على أموال راغبي العمل داخل البلاد، وقيامه بإدارة شركة غير مرخصة لإلحاق العمالة بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، زاعمًا توفير فرص عمل لهم بالفنادق والشركات الخاصة، مقابل رواتب مجزية.

وأضافت التحريات أنه أعلن بعدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بقدرته على توفير فرص عمل للشباب تحت ذلك الزعم بقصد الاستيلاء على أموالهم، إذ تمكن من استقطاب عدد كبير من الضحايا مقابل تحصله على مبالغ مالية من ضحاياه بادعاء أنها رسوم إدارية.

بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، تم استهدافه وضبطه وبحوزته العديد من خطابات ترشيح للالتحاق بوظائف، ومستندات خاصة براغبي التوظيف.

كما توصل رجال الأمن لـ7 مواطنين من المجنى عليهم، وأقروا بقيام المتهم بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم تعيينهم بوظائف داخل البلاد، وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي.