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CBC تذيع حفل الفنان على الحجار بمهرجان الموسيقى العربية الليلة

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CBC تذيع حفل الفنان على الحجار بمهرجان الموسيقى العربية الليلة CBC تذيع حفل الفنان على الحجار بمهرجان الموسيقى العربية الليلة

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تعرض قناة cbc العامة حفل النجم الكبير على الحجار، ضمن فعاليات الدورة الـ30 لمهرجان الموسيقى العربية، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، اليوم، في الساعة 12:30 بعد منتصف الليل.

يقدم «الحجار» خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر أغنياته، مثل «تجيش نعيش»، و«زي الهوا»، و«إزاي تكون إنت»، و«غوايش»، و«المال والبنون»، و«متمنعوش الصادقين»، و«بوابة الحلواني» وغيرها العديد من الأغنيات، وذلك بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو حازم القصبجي.

كانت قناة cbc العامة قد عرضت خلال الأيام الماضية، حفلات الفنان مدحت صالح والفنانة عفاف راضي والموسيقار عمر خيرت ضمن فعاليات الدورة الـ30 لمهرجان الموسيقى العربية، والتي قدموا خلالها مجموعة من أهم أعمالهم، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

المصرى اليوم

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