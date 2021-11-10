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صناعة النواب: طفرة الصادارات المصرية لأوروبا تؤكد ريادة المنتج المصري

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صناعة النواب: طفرة الصادارات المصرية لأوروبا تؤكد ريادة المنتج المصري صناعة النواب: طفرة الصادارات المصرية لأوروبا تؤكد ريادة المنتج المصري

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قال المهندس معتز محمد محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الطفرة الزراعية والصناعية التي تشهدها ، أصبح لها أثر ملموس في كافة الأسواق العالمية والأوروبية، بعد زيادة الانتاج والنشاط، مشيرا إلى الزيادة الملحوظة في الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال الـ8 أشهر الأولى من العام الجاري2021، حيث بلغت 4.1 مليار يورو مقابل 2.9 مليار يورو خلال نفس الفترة من عام 2020.

وأكد محمود في تصريحات له، أن طفرة الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي تؤكد زيادة المنتج المصري ومستوى جودته واختراق مصر لأسواق أوروبية عدة، علاوة على تزايد جهود وزارة الصناعة بكافة أجهزتها التابعة ومن بينها المكاتب التجارية المصرية في الدول الأوروبية بالترويج للمنتج المصري.

وأضاف رئيس صناعة النواب، أن مصر حريصة على تعزيز التعاون التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي، باعتباره الشريك التجارى الأول لمصر، حيث ترتبط مصر بعلاقات اقتصادية وثيقة مع مختلف دول الاتحاد، كما أن هناك تنوعا كبيرًا في الصادرات المصرية إليه، سواء منتجات البلاستيك أو الحديد والصلب أو الألمونيوم أو الخضروات والفاكهة ومختلف الصادرات غير البترولية.

واختتم المهندس معتز محمود بأن النمو في الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي، شهادة بزيادة الناتج القومي لمصر وتنوع النشاط الصناعي والزراعي في مختلف المجالات، والثورة الاقتصادية الشاملة التي تشهدها البلاد.

المصرى اليوم

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