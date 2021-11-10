الجيزة: قطع المياه عن 4 أحياء لمدة 6 ساعات مساء الجمعة

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تعلن محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بإيقاف ضخ المياه عن خط مياه الشرب قطر ١٢٠٠ مم بمحطة مياه الشرب بإمبابة وذلك لتغيير محابس قطر ( ١٢٠٠مم- ٦٠٠ مم ) وربط خط قطر ٦٠٠ مم الجديد على الخط قطر ١٢٠٠ مم بميدان الشجرة لإستكمال أعمال غسيل الخط.

وتنوه محافظة الجيزة بأن الامر سوف ينتج عنه قطع مياه الشرب عن مناطق ( حى الوراق، حى شمال الجيزة، حى العجوزة، حى بولاق الدكرور) لمدة ٦ ساعات إعتبارا من الساعه ١٢ مساء الجمعة الموافق ٢٠٢١/١١/١٢ وحتى السادسة صباح يوم السبت الموافق ٢٠٢١/١١/١٣.

ومن جانبه كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإلتزام بالجدول الزمني المحدد للأعمال لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتاثرة .

وتهيب محافظة الجيزة بالسادة المواطنين والمنشأت العامة والخاصة بتدبير إحتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الإنقطاع.

كما تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بتوفير سيارات محملة بالمياة النقية لأغراض الشرب للتوجه للمناطق المتأثرة عند الطلب على رقم طوارئ ١٢٥.