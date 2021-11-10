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إعادة انتخاب «ازولاي» للمرة الثانية لمنصب مديرة منظمة اليونسكو

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إعادة انتخاب «ازولاي» للمرة الثانية لمنصب مديرة منظمة اليونسكو إعادة انتخاب «ازولاي» للمرة الثانية لمنصب مديرة منظمة اليونسكو

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أُعيد انتخاب أودري أزولاي لتولي منصب المديرة العامة لمنظمة اليونسكو بناءً على توافق الآراء، حيث حظي ترشيحها بدعم واسع النطاق من الدول الأعضاء، فقد حصلت في التصويت الذي أجري يوم الثلاثاء على 155 صوتاً من أصل 169.

وأدلت المديرة العامة لليونسكو، في هذا الصدد بالتصريح التالي: «أتبيَّن من هذه النتيجة دلالة على استعادة الوحدة ضمن منظمتنا، فقد تمكَّنا خلال السنوات الأربع الماضية من إعادة بناء الثقة بمنظمتنا، وكذلك إعادة بناء ثقة اليونسكو بنفسها، من عدة نواحٍ».

وتابعت حديثها قائلة: «لقد استعدنا السكينة من خلال التخفيف من التوترات السياسية المعيقة، والبحث عن مواقف مشتركة بشأن مواضيع كانت تثير التفرقة في الماضي، ثمَّ تمكَّنا من إعادة رسم طموح مشترك بيننا، ولا سيما من خلال العودة إلى التقليد المتمثل في تنفيذ عمليات ميدانية كبيرة».

وقد شرعت اليونسكو منذ أربعة أعوام في عملية تحديث كبرى ترمي إلى إحداث أثر أكبر لعملها؛ حيث تحرَّكت المنظمة بوجه خاص لإعادة بناء المدينة القديمة في الموصل، فاستُهلت الأعمال في عام 2018، ولا تزال الورشات تعمل فيها على قدم وساق.

وفي أعقاب الانفجار المزدوج المأساوي الذي وقع في بيروت في أغسطس 2020، قامت اليونسكو أيضاً بالتدخل حيث انتهت من إعادة بناء 90 مدرسة تقريباً، ولا تزال تواصل أعمالها في هذه المدينة في مجالي التراث والثقافة.

وقد أثبتت اليونسكو مرة أخرى، في أثناء تفشي جائحة «كوفيد-19» التي حرمت مئات ملايين الأطفال والمراهقين من حقهم في التعليم، قدرتها على التدخل وذلك من خلال تأسيس التحالف العالمي للتعليم الذي أفسح المجال لتأمين استمرارية التعلُّم في 112 بلداً.

وقد أتت هذه الحيوية الجديدة بثمارها المتمثلة في تعزيز ميزانية اليونسكو، التي تقوم على ركيزتين، وهما الاشتراكات الإلزامية للدول والمساهمات الطوعية، حيث بلغت هذه الميزانية لفترة العامين 2020-2021 مبلغاً قدره 1.4 مليار دولار أمريكي. وازدادت المساهمات الطوعية بنسبة 50% للفترة 2017-2021 مقارنة بالأعوام السابقة.

المصرى اليوم

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