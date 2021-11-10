ضبط لحوم مجهولة المصدر وتحرير 14 محضر مخالفة في حملات رقابية بالشرقية

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كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري من الحملات التفتيشية والرقابية على محلات الجزارة وشوادر بيع اللحوم، وثلاجات الحفظ ومصانع تصنيع وبيع اللحوم، ومحلات بيع الطيور ومحلات بيع وتصنيع الأسماك لضبط الأسعار ،والتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري، أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية، وأقسام الصحة العامة والتفتيش بالإدارات الخارجية، بالاشتراك مع الجهات المعنية، وبالتنسيق مع الرقابة الإدارية بالشرقية، وجهاز حماية المستهلك، قامت بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والأسماك بمراكز المحافظة.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 14 محضر مخالفة، وضبط 49 كجم لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية ،و طن لحوم مجمدة ،و 720 كجم لحوم مصنعة، و45 كجم لحوم بدون فواتير مجهولة المصدر، وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وذلك إحكاما للرقابة البيطرية على الأسواق وكافة المنتجات ذات الأصل الحيواني للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.