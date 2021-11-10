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مقترح برلماني بالشيوخ لإنشاء تطبيق إلكتروني يشمل جميع المعلومات السياحية عن

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مقترح برلماني بالشيوخ لإنشاء تطبيق إلكتروني يشمل جميع المعلومات السياحية عن مصر مقترح برلماني بالشيوخ لإنشاء تطبيق إلكتروني يشمل جميع المعلومات السياحية عن

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أعلن النائب محمو القط عضو مجلس الشيوخ عن تقدمه باقتراح برغبة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، موجه للدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بشأن إنشاء تطبيق إلكتروني يشمل جميع المعلومات السياحية عن ، مشيرا إلى أن هذا التطبيق لن يكون دعاية عن المعالم السياحية في مصر فقط، وإنما يجب أن يشمل استرشادية عن كل ما يخص السياحة من أماكن إقامة، ومواصلات وغيرها من البيانات السعرية الهامة للسائح.

وأشار “ القط ” في طلب الإحاطة أن هذا التطبيق حال إنشائه سيكون بمثابة تطبيق شامل، يختص بكافة ما يحتاجه السائح طوال رحلته، من أماكن سياحية، متاحف، أسعار استرشادية، علاوة على وجود خط ساخن للتواصل مع وزارة السياحة بعينها حال وجود أية حالات طارئة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن العالم حاليا يشهد عودة ملحوظة للسياحة، لاسيما بعد التوجه العالمي للتعايش مع جائحة أزمة كورونا، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة بكافة مؤسساتها لاستقبال السائحين بإجراءات تتواكب مع المعايير الدولية.

المصرى اليوم

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