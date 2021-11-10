محافظ المنيا يشهد جلسة «التشاور العامة» للمشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية لمغاغة

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شهد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الأربعاء، جلسة التشاور العامة، والتي تستهدف مناقشة مقترحات المواطنين للمشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2022/2023 ومتوسطة الأجل 2022/2025 بمركز مغاغة، وذلك في إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

جاء ذلك بحضور، الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة ومدير مكون الاعتبارات البيئية والاجتماعية ببرنامج تنمية الصعيد، ومحمد السيد رئيس مدينة مغاغة، وشيماء سليمان ممثل المكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وشباب البرنامج الرئاسي وعدد من الجهات المعنية.

أوضح المحافظ، أن الحكومة المصرية دشنت برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وهو برنامج حكومي ممول من الحكومة المصرية وجزئيًا من البنك الدولي ويستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الخدمات المحلية وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية، حيث شملت المرحلة الأولى محافظتي سوهاج وقنا، والمرحلة الثانية ستضم المنيا وأسيوط بداية من العام الحالي 2021 / 2022.

ودعا المحافظ، جميع المواطنين للمشاركة في وضع المقترحات للمشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية للمحافظة، والاطلاع على الخطة من خلال بوابة الخدمات الحكومية، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار نمط ومنهجية عمل المحافظة التي تعتمد على إشراك المواطنين في كافة القرارات والمشروعات التي يتم تنفيذها على أرض المنيا، خاصة في ظل الاهتمام البالغ والغير مسبوق من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بصعيد مصر وحرصه الدائم على إحداث تنمية حقيقية.

وأضاف المحافظ أننا نعيش حاليا عهدا حديثا متمثلا في «الجمهورية الجديدة» فالدولة جادة في تنفيذ المشروعات وتعمل بكل جد على تحسين البنية الأساسية والخدمات العامة مع العمل بشكل متوازي في التطوير المؤسسي، ،لافتا أن كل مقترحات المواطنين يتم دراستها والعمل على إيجاد حلول لها بهدف توفير حياة كريمة للمواطن .

وأكد المحافظ أن البرنامج يعمل بشكل متكامل وتنسيقي مع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» حيث يجرى تنفيذ 394 مشروعا في 16 قطاع بقرى مركز مغاغة، مشيرا إلى أن مبادرة«حياة كريمة» ومنظومة التأمين الصحي الشامل القادمة ستشمل العديد من قطاعات التطوير في مجال الصحة وتطوير الوحدات الصحية وتوفير الأطباء وكذلك المجمعات الخدمية والزراعية بحياة كريمة، وبدورها ستحدث نقلة كبيرة في الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، نقل الدكتور ولاء جاد الكريم تحيات وزير التنمية المحلية للمواطنين وحرصه على الاستماع والاستجابة لاحتياجات ومقترحات المواطنين، ووجه الشكر والتقدير لمحافظ المنيا على متابعته المستمرة للبرنامج، وحرصه الشديد على وصول البرنامج لأهالي المنيا والمتابعة الدقيقة لكافة التفاصيل والملاحظات بهدف توفير كل الفرص والمشاريع التنموية لأبناء المحافظة، مؤكدًا أنه بفضل جهود السيد المحافظ، استوفت محافظة المنيا متطلبات الحصول على تمويل البرنامج، كما قدم لمحة عامة عن البرنامج والأهداف والمكونات والإطار العام، والممارسات المثلى للبرنامج وآليات تعميمها على المستوى المركزي والمحلى، بالإضافة إلى الآليات المؤسسية للمشاركة المجتمعية وتطبيق الاعتبارات الاجتماعية في البرنامج.

وتشمل الخطة الاستثمارية، مشروعات الإدارة المحلية وهى قطاعات (الكهرباء – الكباري – الرصف – تدعيم الوحدات المحلية – الأمن والإطفاء – تحسين البيئة)، ومشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في قطاعات (التكتلات الاقتصادية – أسواق – مواقف – تطوير المناطق الصناعية)، ومشروعات حياة كريمة (البنية التحتية والمرافق – الصحة – مياه الشرب والصرف الصحي- التعليم – الشباب والرياضة).

وأدار المحافظ نقاشًا مع المواطنين للاستماع إلى مقترحاتهم للمشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2022/2023 ومتوسطة الأجل 2022/2025 بمركز مغاغة.