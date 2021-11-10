اتهام أمين عهدة بجمعية استهلاكية باختلاس 329 ألف جنيه في سوهاج

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كشفت أجهزة الأمن، اليوم الأربعاء، تورط أمين عهدة بإحدى الجمعيات الاستهلاكية بسوهاج، محبوس حاليًا على ذمة إحدى القضايا، في اختلاس عهدته.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بلاغًا من مسؤولي إحدى الجمعيات الاستهلاكية بسوهاج، بقيام أمين عهدة بالجمعية باختلاس كميات من السلع التموينية المُدعمة والسلع الحرة من عهدته وبيعها بالأسواق والاستيلاء على قيمتها لنفسه.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وأن المتهم مقيم بدائرة مركز شرطة جهينة بسوهاج، وانه استغل موقعه الوظيفي وطبيعة عمله واستولى على كميات من السلع التموينية المدعمة والسلع الحرة من عهدته بلغت 329 ألف 581 جنيهًا والتصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء، وعدم توريد قيمتها لخزينة الجمعية محل عمله واختلاس تلك المبالغ لنفسه، مما أضر بالمال العام.

بتقنين الإجراءات تبين أن المتهم محبوس حاليًا على ذمة إحدى القضايا.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.