ضبط متهم استولى على أموال سيدة بزعم توظيفها في تجارة الدواجن بالمنيا

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تمكنت أجهزة الأمن، اليوم الأربعاء، من ضبط أحد الأشخاص بالمنيا، لاستيلائه على أموال سيدة بزعم توظيف أموالها في تجارة الدواجن مقابل أرباح شهرية.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بلاغًا من سيدة مقيمة بمحافظة سوهاج، بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليها بزعم توظيف أموالها في مجال تجارة الدواجن مقابل أرباح شهرية.

بإجراءات التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن وراء ارتكابها أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة أبوقرقاص بالمنيا، إذ قام بممارسة نشاط احتيالي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي استثمار أموالهم من خلال تلقي مبالغ مالية من المواطنين، والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة الدواجن مقابل أرباح مالية متفق عليها فيما بينهم بالمخالفة للقـانون.

وأضافت التحريات أنه تمكن من الحصول من الشاكية على مبلغ مالي مقابل حصولها على أرباح، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها.

بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا، تمكنت قوة أمنية من ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.