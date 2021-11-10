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افتتح نايف الفايز وزير السياحة الأردني، اليوم، معرض هيئة تنشيط السياحة الأردنية الذي يقام بالتنسيق والتعاون مع معهد الدراسات القبطية الأرثوذكسية، في بهو مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

حضر الافتتاح من الجانب الأردني السفير أمجد العضايلة سفير الأردن في مصر والسيد عبدالرزاق عريبات رئيس هيئة تنشيط السياحة الأردنية، ومن جانب الكنيسة صاحبا النيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والعباسية ووكيل الكلية الإكليريكية بالقاهرة، والقمص أنطونيوس صبحي كاهن الكنيسة القبطية بالأردن والدكتور إسحق إبراهيم عجبان عميد معهد الدراسات القبطية، وبربارة سليمان مدير المكتب البابوى للمشروعات والعلاقات وجرجس صالح الأمين العام الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط والدكتور عادل فخري وكيل معهد الدراسات.

ويتضمن المعرض لوحات وصور لأهم أماكن السياحة الدينية بالأردن وعرض لأفلام وثائقية ومادة فيلمية لتلك الأماكن.

وزير السياحة الأردني يفتتح معرض «تنشيط السياحة» بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية ( صور)

وزير السياحة الأردني يفتتح معرض «تنشيط السياحة» بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية ( صور)