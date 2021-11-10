تسعى لنيل الاعتراف الدولي.. طالبان تبحث العلاقات التجارية مع باكستان

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بدأ وزير الشؤون الخارجية الأفغاني أمير خان متقى زيارة لباكستان اليوم لبحث العلاقات التجارية وغيرها من الروابط مع سعي طالبان لنيل الاعتراف الدولي ورفع التجميد عن أصولها بما يحول دون وقوع البلاد في براثن أزمة اقتصادية.

ومن المقرر أن يرأس القائم بأعمال وزير الخارجية ، الذي عينته حركة طالبان لبحث "العلاقات الباكستانية الأفغانية بشكل خاص ، إلى جانب تعزيز التجارة وتسهيل التنقل عبر الحدود والروابط البرية والجوية والتواصل بين الشعبين والاتصال الإقليمي ، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية.

وقالت الوزارة ، حسب وسائل إعلام عالمية في تقارير لها اليوم ، إن زيارة هذا الأسبوع تأتي متابعة لأخرى قام بها وزير الخارجية الشهر الماضي لكابول، والتي ركزت على تسهيل حركة التجارة بين البلدين وغيرها من القضايا ، حيث طالبت باكستان الحكومات بالسماح بتدفق مساعدات التنمية على أفغانستان وإلغاء تجميد مليارات الدولارات من أصول البنك المركزي الأفغاني للحيلولة دون الانهيار الاقتصادي لجارتها.

وتمرالعلاقات بين طالبان وباكستان بمشكلات خاصة بعد أن علقت شركة الخطوط الجوية الدولية الباكستانية الشهر الماضي عملياتها من كابول بعد أن اتهمت مسؤولي طالبان بالتدخل ، في حين اشتكى التجار من إغلاق بعض المعابر على حدود البلدين المشتركة بشكل منتظم، مما يعطل تدفقات البضائع.

يذكر أن وزيرالإعلام الباكستاني فؤاد تشودري ، أعلن الاثنين الماضي أن الحكومة توصلت إلى اتفاق على "وقف شامل لإطلاق النار" مع حركة "طالبان" المحلية، مؤكدا أن أن السلطات في أفغانستان المجاورة سهلت المحادثات.

وقال تشودري إن تمديد وقف إطلاق النار سوف يستمر مع تقدم المفاوضات.

في سياق آخر ، قامت الأمم المتحدة بتوزيع مرتبات على حوالي 23500 موظف بقطاع الصحة الأفغاني بلغت قيمتها قرابة 8 ملايين دولار خلال الشهر الماضي.

وتسعى الأمم المتحدة إلى ضخ أموال في أفغانستان للمساعدة في توصيل مساعدات إنسانية لملايين على شفا المجاعة والحيلولة دون انهيار الاقتصاد والخدمات الصحية والتعليمية.