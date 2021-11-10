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بمشاركة السفير المصري بفرنسا افتتاح معرض الأيقونات القبطية في باريس

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بمشاركة السفير المصري بفرنسا افتتاح معرض الأيقونات القبطية في باريس بمشاركة السفير المصري بفرنسا افتتاح معرض الأيقونات القبطية في باريس

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افتتح الأنبا مارك أسقف إيبارشية باريس وشمال فرنسا، معرض الأيقونة القبطية بمقر المطرانية في باريس، بعنوان «تراثي المصري القبطي».

ويعرض المعرض الذي افتتح السبت الماضي، حوالي ٦٠ أيقونة قبطية متنوعة من أعمال الفنانَين إرميا وميريت القطشة، لمدة أسبوعين.

افتُتح المعرض باحتفال تضمن كلمة مسجلة من قداسة البابا تواضروس الثاني رحب فيها بالحضور، وتحدث عن روحانية الأيقونة وأصالتها في تقليد كنيستنا القبطية، وكذلك كلمات لنيافة الأنبا مارك وعدد من المتخصصين.

حضر الحفل علاء يوسف سفير بفرنسا، وشريف الديواني القنصل العام لمصر في باريس وعدد من أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية هناك، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية ومعهم كهنة ورهبان، وكذلك عدد من رؤساء المدن التي توجد بها كنائس الإيبارشية، بالإضافة إلى عدد من الفرنسيين والمصريين المتخصصين في التاريخ القبطي والمصري القديم.

بمشاركة السفير المصري بفرنسا افتتاح معرض الأيقونات القبطية في باريس
بمشاركة السفير المصري بفرنسا افتتاح معرض الأيقونات القبطية في باريس
بمشاركة السفير المصري بفرنسا افتتاح معرض الأيقونات القبطية في باريس

المصرى اليوم

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