مركز «الهجرة للحوار» يجيب على استفسارات شباب الدارسين بالخارج المتعلقة بمعادلة شهادتهم

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في إطار فعاليات مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين بالخارج MEDCE، واللقاء الذي عقدته السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج بالتنسيق مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مع عدد من الطلاب المصريين الدارسين بالخارج للرد على استفساراتهم حول عدد من الملفات، ومن بينها معادلة شهاداتهم، فقد تمثلت الإجابات على كافة الاستفسارات للطلاب المشاركين باللقاء والتي تلقاها MEDCE، فيما يلي عبر الرابط التالي: https://drive.google.com/file/ d/1uq9XCQv8TpxAASvQBPgCAhYk8TT cnqeA/view

من ناحيتها، أشادت وزيرة الهجرة بجهود الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، وحرصه على تنسيق الجهود لتذليل العقبات أمام أبنائنا الدارسين بالخارج، مؤكدة أننا حريصون على مصلحة أبنائنا وأن يختاروا الجامعات المعتمدة، لئلا يضيع جهدهم دون فائدة، وأن الإجابات ستنشر على صفحة مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج MEDCE.

ويعلن مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج MEDCE عن استمراره في تلقي كل الاستفسارات من طلابنا المصريين الدارسين بالخارج وسيتم الإجابة عليها بالتعاون والتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك عن طريق البريدين الإلكترونين:

‏Farah.wadie@emigration.gov.eg

‏Gina.Saad@emigration.gov.eg