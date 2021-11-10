صحيفة تركية: جالاتا سراى يقرر تفعيل بند شراء مصطفى محمد

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كشفت صحيفة حريت التركية أن نادي جالاتا سراي التركي قرر تفعيل بند الشراء في عقد مصطفى محمد، لاعبه المعار من الزمالك.

وانتقل مصطفى محمد من الزمالك إلى جالاتا سراي في فبراير الماضي على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف حتى صيف 2022، مع خيار الشراء مقابل 4 ملايين يورو.

وحسب ما ذكرته الصحيفة فإن إدارة جالاتا سراي ناقشت مستقبل مصطفى محمد على ضوء ما قدمه في الفترة الماضية بقميص الأحمر والأصفر، وقررت دفع 4 ملايين يورو قيمة تفعيل بند الشراء في العقد المبرم مع الزمالك، للحصول على خدمات اللاعب بشكل نهائي.