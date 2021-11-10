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صحيفة تركية: جالاتا سراى يقرر تفعيل بند شراء مصطفى محمد

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صحيفة تركية: جالاتا سراى يقرر تفعيل بند شراء مصطفى محمد صحيفة تركية: جالاتا سراى يقرر تفعيل بند شراء مصطفى محمد

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كشفت صحيفة حريت التركية أن نادي جالاتا سراي التركي قرر تفعيل بند الشراء في عقد مصطفى محمد، لاعبه المعار من .

وانتقل مصطفى محمد من الزمالك إلى جالاتا سراي في فبراير الماضي على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف حتى صيف 2022، مع خيار الشراء مقابل 4 ملايين يورو.

وحسب ما ذكرته الصحيفة فإن إدارة جالاتا سراي ناقشت مستقبل مصطفى محمد على ضوء ما قدمه في الفترة الماضية بقميص الأحمر والأصفر، وقررت دفع 4 ملايين يورو قيمة تفعيل بند الشراء في العقد المبرم مع الزمالك، للحصول على خدمات اللاعب بشكل نهائي.

المصرى اليوم

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