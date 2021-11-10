ثنائي أفريقي وغياب عربي.. 22 حكمًا بقائمة جائزة الأفضل في العالم 2021

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أعلن الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء «IFFHS» اليوم الأربعاء 10-11-2021 ترشيح 22 حكمًا من مختلف القارات للمنافسة على جائزة أفضل حكم في العالم لعام 2021، والذي سيتم الإعلان عن الفائز بها في حفل ضخم سيقام نهاية نوفمبر المقبل.

وشهدت قائمة المرشحين، التي أعلن عنها الاتحاد عبر موقعه الرسمي، تواجد ثنائي يمثل قارة أفريقيا هم الجنوب أفريقي فيكتور جوميز، والإثيوبي تسيما باملاك، بالإضافة إلى العديد من الأسماء اللامعة في عالم التحكيم، كما شهدت القائمة غياب كامل لأي حكم من الدول العربية.

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وكان الحكم الإيطالي دانيلي أوساتو قد فاز بجائزة أفضل حكم في العالم لعام 2020.

الحكم الإيطالي دانيلي أورساتو

وجاءت القائمة بالكامل على النحو التالي:

بورن كويبرس، هولندا.

داني ميكيل، هولندا.

فيليكس بريش، ألمانيا.

سلافكو فينسيتش، سلوفينيا.

مايكل اوليفر، إنجلترا.

دانيلي اورساتو، إيطاليا.

سونيت شاكير، تركيا.

سيرجي كاراسيف، روسيا.

انتوني تايلور، إنجلترا.

دانييل سيبرت، ألمانيا.

انطونيو ماتيو لاهوز، إسبانيا.

كيلمنت توربين، فرنسا.

فيرناندو راباليني، الأرجنتين.

ايستيبان اوستيش، أوروجواي.

روبيرتو توبار، تشيلي.

جيسوس فالينزويلا، فنزويلا.

ويلمار رولدان، كولومبيا.

كريس بيس، استراليا.

ماثيو كونجر، نيوزيلاندا.

إسماعيل الفاسي، الولايات المتحدة الأمريكية.

فيكتور جوميز، جنوب أفريقيا.

باملاك تسيما، إثيوبيا.