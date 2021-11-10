لاعب الأخضر "سالم الدوسري": أمام أستراليا هدفنا النقاط الثلاث.. والفوز يجلب الفوز

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أكّد لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، سالم الدوسري؛ أن الأخضر سيواجه نظيره الأسترالي والهدف الرئيس هو تحقيق النقاط الثلاث التي توسّع الفارق بين الطرفين.

جاء حديث الدوسري؛ قبل لقاء الأخضر السعودي، غداً الخميس، أمام أستراليا في سيدني، ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لمونديال 2022.

وأضاف "الدوسري": مباراة الغد صعبة والأهم تحقيق النقاط الثلاث والتركيز لدينا عالٍ، نحن لاعبون محترفون، ودائما نلعب تحت الضغط، ونحترم المنتخب الأسترالي، وإن شاء الله الفوز يجلب الفوز.