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سوء حالة الطقس غدًا.. تعطيل الدراسة فى 6 محافظات حتى الآن (خريطة الأمطار)
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الجمعة 19 نوفمبر 2021 08:28 صباحاً
محافظ شمال سيناء يناشد المواطنين بالحصول على لقاح كورونا
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الجمعة 19 نوفمبر 2021 08:28 صباحاً
تعقيم وتطهير المساجد في شمال سيناء استعدادًا لصلاة الجمعة
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الجمعة 19 نوفمبر 2021 08:28 صباحاً
شمال سيناء تتعرض لهطول أمطار غزيرة
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الجمعة 19 نوفمبر 2021 08:28 صباحاً
يعاد فتحه الأحد المقبل.. إغلاق معبر رفح البري بشمال سيناء للعطلة الأسبوعية
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الجمعة 19 نوفمبر 2021 08:28 صباحاً
رسميا.. تغيير موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري
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الجمعة 19 نوفمبر 2021 08:28 صباحاً
أحمد الطيب: تونس الأسهل لمنتخب مصر في المباراة الفاصلة
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الجمعة 19 نوفمبر 2021 08:12 صباحاً
غطاسون يرصدون زوجين من «عروس البحر» المهددة بالإنقراض بشعاب البحر الأحمر (صور)
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الجمعة 19 نوفمبر 2021 08:12 صباحاً
الأمطار تسود على محافظات مصر .. حالة الطقس اليوم الجمعة إلى الأربعاء 24 نوفمبر
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الجمعة 19 نوفمبر 2021 07:55 صباحاً
مشاهدة الزمالك والإسماعيلي اليوم مباشر الآن في الدوري والتشكيل (لحظة بلحظة)
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الجمعة 19 نوفمبر 2021 07:55 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
اكتشاف "نادر" في بومبي يمنح نظرة رائعة عن حياة مجتمع المدينة المنكوبة
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 10 نوفمبر 2021 12:07 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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