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محافظ كفر الشيخ يتفقد محطة صرف صحي

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محافظ كفر الشيخ يتفقد محطة صرف صحي محافظ كفر الشيخ يتفقد محطة صرف صحي

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تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ، مشروع صرف صحى قرية كفر مجر بدسوق، والذي يضم «محطة رفع، خط طرد، انحدار، بتكلفة 20 مليون جنيه، يستفيد منه11 الف نسمة، بحضور هيام الطباخ، وعادل النجار، ومحمد الصمودى، وجيميانه يوسف، اعضاء مجلس النواب ،والمحاسب السيد عبدالله الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، والمهندس رشدي السيد عمر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، والمهندسة مجيده غريب، مدير عام الجهاز التنفيذي بكفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن محتويات المشروع، تتضمن؛ محطة رفع تم الانتهاء منها وجارى التسليم الابتدائى، وخط طرد بطول 1،5 كم قطر 355 مم، وشبكة الانحدار بطول 8,6 كم اقطار من (160- 450) مم، مضيفاً ان المشروع يخدم منطقة قرية كفر مجر.

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