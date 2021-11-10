صحة القليوبية: تدريب الأطباء على منظومة التأمين الصحي الشامل في المستشفيات

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أعلن الدكتور جمال عبدالغني وكيل وزارة الصحة في القليوبية ان إدارة الجودة بمديرية الصحة والسكان في محافظة القليوبية بدأت أعمال تدريب فرق الجودة بالمستشفيات على كيفية تطبيق المستوى الأول من المعايير المؤهلة لتسجيل المنشآت الصحية في منظومة التأمين الصحى الشامل، بقاعة مركز التدريب بالمديرية.

وقال إن أعمال التدريب تأتي في إطار خطة وزارة الصحة والسكان لرفع كفاءة أداء القوى البشرية بالقطاع الصحي بما يساهم في الإرتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بمستشفيات الصحة بمحافظة القليوبية، وتحت إشراف الدكتورة سماح السيد مدير إدارة الجودة بمديرية الصحة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بأن التدريب مستمر لجميع الأطقم الطبية من أجل الإرتقاء بمستوي الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين بالمديرية، موجها الشكر للقائمين على التدريب والمتدربين، نظراً للجهود المبذولة للإرتقاء بمستوي أداء الخدمة الطبية المقدمة للمرضي بمستشفيات الصحة بمحافظة القليوبية

وفي وقت سابق تفقد الدكتور خالد جمال عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية مستشفي الخانكة لمتابعة انتظام العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وبالأخص قسم الكلي بالمستشفي ،وأكد على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالقسم، والتأكد من التزام الفريق الطبي بكافة الإجراءات اثناء التعامل مع الحالات وتقديم الخدمة وفقاً لبروتوكول العلاج المحدد من وزارة الصحة المصرية وتابع أداء عمل الوحدة،، ومؤشرات التردد عليها، كما تم المرور على جميع أقسام المستشفي ووجه بضرورة توفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى.