«الرعاية الصحية» بالأقصر: تسليم العلاج الشهري لمرضى الفشل الكلوي في وحدات الغسيل

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الرعاية الصحية بالاقصر

أعلنت الرعاية الصحية بالاقصر، قيام فريق رضاء المنتفعين بالمستشفى بتسليم العلاج الشهري للمرضى في وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى بدلاً من صرفهم للعلاج من صيدلية المستشفى ..

وزع الفريق العلاج على المرضى أثناء وبعد جلسات الغسيل، وذلك حرصاً على سلامتهم ولتقليل التزاحم ومنع انتشار العدوى.

وأفادت الرعاية الصحية، ان ذلك ترك أثر طيب عند المرضى، الذين توجهوا بالشكر لفريق رضاء المنتفعين بالمستشفى ..

واوضحت ان ذلك حرصًا من إدارة مستشفى الكرنك الدولي بالأقصرعلى راحة مرضى الغسيل الكلوي، وتوفيرًا لوقتهم