«الرعاية الصحية» بالأقصر: استمرار فعاليات مبادرة «اعرف طبيب أسرتك»

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أعلنت الرعاية الصحية بالاقصر، استمرار فعاليات مبادرة (اعرف طبيب أسرتك) التي قامت إدارة التسويق والمبادرات بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، بتدشينها لتوعية المواطنين بوحدات ومراكز طب الأسرة والتابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر.

وفقاً للرعاية الصحية بالاقصر، توجه فريق من إدارة التسويق والمبادرات بفرع الهيئة بالأقصر، بالتعاون مع إدارة الرعاية الأولية وإدارة رضاء المنتفعين، إلى أحد الفنادق بالأقصر، حيث تم إلقاء ندوة توعية للعاملين بالفندق من أهالي الأقصر.

وشملت الندوة، تعريف الحضور كيفية التسجيل وفتح الملف الفردي والعائلي بمنظومة التأمين الصحي الشامل، والتنوية على ضرورة إجراء الفحص الطبي الشامل للأسرة.

كما تضمن اللقاء كيفية حجز موعد الكشف بوحدات ومراكز طب الأسرة عن طريق الخط الساخن 15344، وكيفية صرف العلاج لأصحاب الأمراض المزمنة، وكذلك الإعلان عن إنشاء مركز لزراعة الاعضاء بمعايير عالمية بمحافظة الأقصر.

وخلال اللقاء تم الإعلان عن بدء برنامج استقدام خبراء أجانب بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية لإجراء عمليات كبرى لمنتفعي التأمين الصحي الشامل «بالمجان».

واستمع الفريق إلى استفسارات، ومقترحات العاملين بالفندق فيما يخص منظومة التأمين الصحي الشامل.